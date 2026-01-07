Skogma söker en utesäljare
2026-01-07
Skogma söker nu en engagerad och affärsdriven utesäljare till vår säljavdelning. Tjänsten är placerad i Vansbro och riktar sig till dig som vill arbeta nära både kunder och skogen, i ett företag med lång historia och stark framtidstro.
OM SKOGMA
Skogma (Skogsmateriel-Nordforest AB) grundades redan 1926 och i snart ett sekel har vi funnits där för skogsägare, entreprenörer, jägare, naturbrukare och fritidsälskare över hela landet. Steg för steg har vi utvecklats, från postorderkataloger till en modern webshop och butik i Vansbro, men vårt hjärta slår lika starkt för det vi alltid gjort: att leverera rätt grejer till rätt människor, med kvaliteten och tryggheten som präglar ett svenskt familjeföretag med rötter i skogen.
Skogma är mer än en butik. Vi är en del av skogsbrukets vardag, traditioner och framtid. Vi finns här när du behöver kläder som skyddar, verktyg som håller, utrustning som förenklar eller råd som verkligen hjälper. Vi erbjuder ett brett sortiment av utrustning, kläder och tillbehör för skogsägare, skogsentreprenörer och friluftsintresserade: från sågverk och planteringsutrustning till kaffepannor och jaktkläder. Vår styrka ligger i kombinationen av kunskap, kvalitet och personlig service. Idag är vi cirka 30 anställda.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Som utesäljare hos Skogma ingår du i säljavdelningen och rapporterar direkt till försäljningschef. Du arbetar långsiktigt med relationer och affärer och representerar Skogma ute hos våra kunder.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
I rollen som utesäljare kommer du främst att:
Bearbeta och utveckla befintliga företagskunder
Arbeta inom ett geografiskt område som sträcker sig från Mora i norr till Göteborg i söder
Utgå från vår butik i Vansbro
Arbeta med affärsavtal, kunduppföljning och behovsbaserad försäljning
För tjänsten tillhandahåller Skogma förmånsbil
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av komplex försäljning
Har vana av att förhandla och arbeta fram affärsavtal
Har skoglig utbildning eller motsvarande erfarenhet
Gärna har erfarenhet av att arbeta med skogsentreprenörer
Gärna har erfarenhet av skogsmaskiner
Har god datorkompetens och kan arbeta i affärssystem samt Office 365
Har dokumenterad erfarenhet av att hantera större företagskunder
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
B-körkort är ett krav, BE/B96 är meriterande
ANSÖKAN
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum
Sista dag att ansöka är 31 januari 2026
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:jobb@skogma.se
KONTAKT
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Fredrik Schultz
Försäljningschef
0644-721 00fredrik.schultz@skogma.se Så ansöker du
