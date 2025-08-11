Skoglig värderare till Luleå
Svefa AB / Skogsbrukarjobb / Luleå
2025-08-11
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svefa AB i Luleå
, Umeå
, Östersund
, Gävle
, Falun
eller i hela Sverige
Är du examinerad skogs- eller jägmästare alternativt lantmätare och är nyfiken på att jobba med fastighetsvärdering? Då är det här jobbet för dig! Just nu söker vi på Svefa efter en ny kollega till vårt härliga kontor i Luleå.
Som Skogsvärderare hos oss får du jobba nära naturen och dina kunder, varvat med analytiskt kontorsarbete - perfekt för dig som har en skoglig utbildning och vill jobba i gränslandet mellan ekonomi, juridik och skogsbruk.
Vad vi erbjuder
Varför Svefa, undrar du? Jo, vi erbjuder inte bara en roll, utan en plattform för din professionella och personliga utveckling. Bland förmånerna finns:
• Kompetens- och karriärutveckling med stöd från erfarna kollegor.
• Variation mellan fältarbete, kontor och kundkontakt
• Möjlighet att arbeta flexibelt, inklusive distansarbete
• Tillgång till ett brett nätverk av branschexperter och talanger.
• Generösa förmåner såsom 30 dagars semester, friskvårdsbidrag, förmånsportal, konferenser, internutbildningar m.m.
Om rollen
Som skogsvärderare hjälper vi våra kunder att uppskatta värdet av deras innehav, b la i samband med kreditbedömningar, överlåtelser, klyvningar eller vid skyddande av natur. En stor del av vår affär är även inom intrångsvärdering och markupplåtelse. Vi jobbar mycket med kunder inom offentlig sektor, såsom myndigheter, men också privata fastighetsägare.
I rollen som skogsvärderare hos oss på Svefa kommer du:
• Värdera skog- och lantbruksfastigheter
• Följa den lokala skogsmarknaden
• Arbeta med att samla in, inventera och mäta data
• Delta i kundmöten och presentationer av ert arbete
Mer om jobbet
Du kommer jobba på Svefas kontor i Luleå, där vi i dagsläget är fyra personer som utgår ifrån. Du kommer få chans att involveras i olika uppdrag i Norra Sverige, t ex ett nuvarande omfattande infrastrukturprojekt i Västerbotten.
Du blir en del av Svefa Skog & Lantbruk, som består av cirka 30 medarbetare över hela landet - varav 10 i Region Norr. Du rapporterar till Marcus Varmin, affärschef för regionen med placering i Umeå.
Din profil
• Har en examen från en skoglig utbildning alternativt lantmäteri
• Intresse för analytiskt arbete och värdering (har du dessutom jobbat med detta är det meriterande!)
• Har körkort (så att du med enkelhet kan ta dig till kunderna)
• Är självgående, ansvarstagande och gillar att jobba både självständigt och i team
• Har lätt för att skapa förtroende och trivs i mötet med andra människor
Är du intresserad?
Vad kul! Skicka in din ansökan bestående av ett CV och motivation till varför du söker så snart som möjligt. Vi jobbar med löpande urval och naturligtvis behandlas alla ansökningar konfidentiellt.
Frågor? Ta kontakt med oss!
• Marcus Varmin, Affärschef, marcus.varmin@svefa.se
, 010-603 86 75
• Julia Wengse, HR Specialist, julia.wengse@svefa.se
, 010-603 87 42 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
