Skiftledare med industrierfarenhet
2025-08-27
Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en skiftledare. Detta är en relativt ny roll hos oss. Syfte med rollen är att förbättra och utveckla kommunikation och styrning under tider då produktionsledare och andra chefer inte är på plats. Skiftledaren blir en viktig och sammanhållande funktion för företaget.
Skiftledarna är två personer och går följande skift, en månad i taget: Ständig natt och ständig eftermiddag. Tiderna för ständig eftermiddag är följande: Måndag-torsdag, 14.00-23.30 inklusive 30 minuter rast. Nattarbetet följer vårt ordinarie nattskift.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Prioritera och säkerställa rätt fördelning av resurser inom produktion, underhåll och logistik.
Motivera och stötta medarbetare
Säkerställa att produktionsplanen följs
Säkerställa att dagliga rutiner och BENTELER standarder följs
Lösa problem och svara på frågor från framför allt teamledare
Vara tillförordnad teamledare i produktion vid vakanser eller frånvaro. Kvalifikationer
Du som söker behöver ha arbetat som teamledare eller likande och ha god kännedom om processer inom tillverkande industri. Du behöver kunna kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska samt ha god datavana.
Självklart tycker du att det är roligt att leda andra och att se människor lyckas. Som person är du självgående, initiativtagande samt bra på att kommunicera och samarbeta. I denna roll behöver du även våga ta egna beslut och kunna se helheten för att kunna prioritera resurser.
Eftersom tjänsterna är ständig natt och eftermiddag behöver du ha en långsiktig vilja att arbeta denna typ av arbetstider. Om företaget
BENTELER är den föredragna leverantören av effektiva, miljövänliga och säkra system och produkter för den globala bilindustrin. Företaget har 30 000 anställda vid ca 170 kontor och fabriker inom försäljning, utveckling och produktion i 40 länder runt om i hela världen.
BENTELER Automotive Skultuna AB är en av BENTELER:s ledande enheter för utveckling och produktion av säkerhetssystem och andra strukturella komponenter i aluminium till europeiska bilproducenter. Efterfrågan på våra komponenter ökar ständigt och våra största kunder är stora biltillverkare med säte i Sverige och Tyskland. Vi är i dagsläget ungefär 170 anställda, varav 140 kollektivanställda och 30 tjänstemän.
Hos oss får du trevliga kollegor och möjlighet till en stark utveckling. När du börjar hos oss kan du få förskottssemester samt att du under året arbetar in livsarbetstimmar som tillsammans med friskvårdspeng bidrar till ett bättre vardagsliv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: therese.ekengren@benteler.com Arbetsgivarens referens
