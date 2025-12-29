Skiftledare
2025-12-29
Skiftledare med servicekänsla
Vill du vara med och fortsätta succén och lära dig att tillaga och servera en äkta Pan Pizza?
Vi söker en skiftledare som älskar service. Du söker en arbetsplats med med härliga och
glada kollegor, ett varumärke som klingar kvalitet och unika kunderbjudanden precis som våra
pizzor. Helt enkelt en arbetsplats att trivas på och längta till.
Vi behöver dig som är en naturlig ledare som kan ge medarbetarna feedback och coachning.
Din positiva attityd skapar en god atmosfär både hos gäster och medarbetare.
Du är noggrann och gillar att arbeta mot uppsatta mål som går att mäta.
Med ett leende och högt tempo genomför du dina arbetsuppgifter med kvalitet,
lär dig nya saker och tar hela tiden initiativ att göra det lilla extra som gör skillnad.
Att arbeta som skiftledare på Pizza Hut innebär att du:
Ansvarar för restaurangen under dina arbetspass
Ansvarar för inköp
Ansvar för personal- och varukostnader
Leder, motiverar och coachar dina medarbetare
Har fokus på detaljer och arbetar aktivt mot restaurangens uppsatta försäljningsmål.
Vi utbildar dig internt så behöver du ingen tidigare erfarenhet eller utbildning, dock meriterande. Vi erbjuder en
trevlig arbetsplats med härliga kollegor, givande utbildningar och mycket goda
utvecklingsmöjligheter. Förutom lön enligt HRF gröna avtal, erbjuder vi friskvårdsbidrag till
våra medarbetare. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nrg Pizza AB
(org.nr 556465-9893) Arbetsplats
NRG Pizza AB (Trading as Pizza Hut) Jobbnummer
9665639