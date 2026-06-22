Skiftgående operatör
Octowood Aktiebolag / Sågverksoperatörsjobb / Bräcke Visa alla sågverksoperatörsjobb i Bräcke
2026-06-22
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Octowood AB med 55 anställda verksamt i Kälarne, Jämtland, är ett dotterbolag till Rundvirke Industrier som är Sveriges största specialvirkeskoncern. Koncernen präglas av ett högt kvalitetstänkande från råvaruanskaffning till försäljning. Octowood tillverkar stolpar för jordbruksändamål samt ledningsstolpar. Rundvirke Skog förser koncernens industrier med råvara. AB Rundvirke försågar kvalitetsvirke till massiva fönsterämnen, limmade fönsterämnen tillverkas av Rundvirke komponent och Östanåsågen sågar trävaror. Impregna producerar ledningsstolpar, järnvägsslipers och bryggprodukter. Rundvirke Poles är företagsgruppens försäljningsbolag för kraftledningsstolpar.
Vi behöver nya medarbetare.
VI SÖKER SKIFTGÅENDE OPERATÖRERPubliceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som operatör hos oss kommer du jobba med tillverkning och impregnering av våra stängselstolpar, el- och telestolpar och andra produkter som våra kunder efterfrågar. I arbetsuppgifterna ingår bland annat matning av maskiner, bearbetning av våra produkter, processövervakning, övervaka och åtgärda störningar, kontrollera produkterna för att säkerställa att rätt kvalitet produceras, paketering av färdiga produkter samt enklare förekommande reparationer och felsökningar. Arbetstiderna är i dagsläget förlagd till för- och eftermiddagsskift enligt ett rullande schema men andra skiftsformer kan bli aktuella.
Vem är du?
Det är meriterade om du har erfarenhet från tillverkningsindustri, men det är inte ett krav. Vi ser även att du är plikttrogen, engagerad, noggrann och självgående. Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta bra i grupp. Du är positiv och lösningsorienterad. För att trivas med tjänsten ska du ha lätt för att följa rutiner, kunna ta till dig instruktioner samt kunna ta till dig ny teknik.
Om anställningen
Lön enligt lokalt avtal med GS facket. Heltid med 6 månaders provanställning.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö kan alkohol- och drogtest ingå som en del av rekryteringsprocessen. OBS! Testerna sker genom utandningsprov/topsning och inte blodprov. Alkoholtestet avser endast påverkan vid testtillfället. PEth-test används inte.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval för tjänsten, detta innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2026-08-09. Ansökan skickas till Stefan Wiklund via mail på stefan.wiklund@octowood.se
Märk din ansökan med "Operatör".
Vid frågor
Ytterligare frågor besvaras av;
Produktionschef Stefan Wiklund 0696-68 11 10, stefan.wiklund@octowood.se
Besök gärna vår hemsida octowood.se för mer information om företaget.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: stefan.wiklund@octowood.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Octowood Aktiebolag
(org.nr 556110-3358)
Vackernäset 214 (visa karta
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844 97 KÄLARNE Arbetsplats
Octowood AB Jobbnummer
9971898