Skiduthyrare/skipass/shop

2025-09-02
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
Visa alla jobb hos Kappruet Turism AB i Härjedalen
Kappruet är en liten familjeägd skidanläggning i västra Härjedalen vid byn Messlingen i Funäsfjällen.
Här jobbar vi nära varandra, ofta över avdelningsgränserna där det behövs på anläggningen. De flesta av våra gäster är barnfamiljer i skidbacken och lunchgäster från den närliggande skoterleden. Vår vision är att skapa en gemytlig och familjär fjällanläggning.
I vår skiduthyrning har vi fått in allt man kan behöva under ett tak. Här har vi försäljning av sportartiklar, skidskolebokning, skipassförsäljning samt uthyrning av skid-, snowboard och längdutrustningar. Även en del verkstadsjobb ingår, så som slipning och vallning mm. Vi söker dig som tycker att det är kul att sälja med god datavana. Du ska tycka om att jobba i ett högt tempo och träffa mycket folk. Har du erfarenhet från sportbutik eller annat försäljningsarbete är det meriterande. Som person tycker du om skidåkning och är mycket serviceinriktad och anser att gästens välbefinnande alltid ska vara i fokus.
Då Kappruet har långt till kollektivtrafiken är det en fördel med egen bil och körkort.
Som säsongsanställd medarbetare hos oss ordnar vi boende till de som önskar och du blir anställd enligt HRF:s kollektivavtal.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: rekrytering@kappruet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kappruet Turism AB
(org.nr 559037-9888), http://www.kappruet.se/rekrytering
Messlingen 100 (visa karta
)
846 74 FUNÄSDALEN Jobbnummer
9487552