Skeppare Paddan Sightseeing
Strömma Turism & Sjöfart AB / Fartygsbefälsjobb / Göteborg Visa alla fartygsbefälsjobb i Göteborg
2026-01-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömma Turism & Sjöfart AB i Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Paddan Sightseeing har sedan 1939 bedrivit sightseeingverksamhet ombord våra så kallade "Paddanbåtar" som trafikerar Göteborgs vackra kanaler och hamn. Paddan är ett av ca 30 varumärken inom koncernen Strömma Turism & Sjöfart AB, ett av Skandinaviens största upplevelseföretag som har en stark koppling långt tillbaka i svensk turismhistoria.
Inför säsongen 2026 söker vi nu fler pålitliga och engagerade befälhavare som tryggt och bekvämt kan köra våra Paddanbåtar genom stadens kanaler och hamn, och bidra till att ge våra gäster upplevelser i världsklass och minnen för livet. Som befälhavare på våra passagerarbåtar i både linje- och chartertrafik skall du förutom att framföra och manövrera fartyget säkert även arbetsleda din besättning och arbeta enligt rederiets ISM. Vi förutsätter att du har utmärkta kunskaper i att kommunicera på både svenska och engelska och har en hög social kompetens, då du kommer att vara företagets ansikte utåt mot gäster och besökare. Dina personliga egenskaper kommer att spela stor roll vid tillsättandet av tjänsten.
VI ERBJUDER DIG
Säsongsarbete (hel-/deltid) med start under våren eller sommaren, med lön enligt kollektivavtal (SBF-Almega), och chans till förlängning eller extrajobb september-december.
Serviceinriktat arbete med många roliga möten och upplevelser.
Ett dynamiskt och varierande jobb med stora utvecklingsmöjligheter.
Göteborgs vackraste arbetsmiljö och delaktighet i ett team av de härligaste kollegorna du kan tänka dig.
Kanske Göteborgs roligaste sommarjobb!
DU ÄR
Utbildat fartygsbefäl och har kanske redan hunnit skaffa dig praktisk erfarenhet av att jobba som befäl ombord på passagerarfartyg.
Handlingskraftig och lösningsorienterad med naturliga ledaregenskaper och stor ansvarskänsla.
Prestigelös och bidrar till en positiv stämning bland dina arbetskamrater.
Lugn och kontrollerad, även under stressiga omständigheter klarar du av att ge gästerna ett professionellt bemötande.
DU HAR
Fartygsbefäl Kl VIII examen
Maskinbefäl Kl VIII examen
Radiocertifikat minst SRC
Giltigt läkarintyg för sjöfolk
Flytande engelska i tal och skrift
OCH DU HAR KANSKE OCKSÅ
Erfarenhet av vattenjetdrift.
Erfarenheter av fartygsunderhåll.
Erfarenheter av arbete inom turism- och upplevelsebranschen eller annat serviceyrke.
Kunskaper i ett tredjespråk utöver svenska och engelska.
Växt upp med båtar.
Möjlighet att arbeta heltid eller extra under våren och hösten.
Välkommen med din ansökan senast den 27/2 2026.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömma Turism & Sjöfart AB
(org.nr 556051-5818), https://www.stromma.com/en-se/gothenburg/
Pusterviksgatan 13 (visa karta
)
413 01 GÖTEBORG Kontakt
Operativ chef
Leila Geljana leila.geljana@stromma.se 0703403147 Jobbnummer
9673006