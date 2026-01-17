Skeppare på skärgårdsbåt (Arkösund)

Skärgårdskompaniet i Östergötland AB / Fartygsbefälsjobb / Norrköping
2026-01-17


Som befälhavare på M/S Svanö ska du framföra och manövrera fartyget säkert. Vi trafikerar turen Arkösund - Tyrislöt - Harstena alla dagar i veckan. Dessutom kör vi vissa specialturer (guidningar, företagsevent, bröllop m.m.).
M/S Svanö är på 37 bruttoton, drygt 18 m lång och tar upp till 63 passagerare. Minsta krav för behörigheten är Begränsad FB VIII Inre fart (upp till 40 bruttoton).
Som befälhavare på en liten skärgårdsbåt får man göra det mesta, det är viktigt att du är bra på att skapa en positiv miljö och en lyckad helhetsupplevelse för passagerarna.
Du behöver ha eller uppfylla kraven för att få läkarintyg för sjöfolk.
Anställning från midsommarveckan till slutet av augusti.
Bra om du har boende i Arkösund eller i närområdet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: jobb@skargardskompaniet.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skärgårdskompaniet i Östergötland AB (org.nr 559510-5528), https://www.skargardskompaniet.se
Arkösund (visa karta)
610 25  VIKBOLANDET

Arbetsplats
M/S Svanö

Kontakt
Magnus Lindkvist
info@skargardskompaniet.se
0705420506

Jobbnummer
9689970

