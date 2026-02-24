Skara pastorat söker administrativ chef
2026-02-24
Skara pastorat är en organisation med djupa rötter och ett tydligt framtidsfokus.
Med samma geografiska gränser som Skara kommun omfattar pastoratet knappt 19 000 invånare, varav cirka 64 procent är kyrkotillhöriga. Pastoratet består av tre församlingar med var sitt församlingscentrum och förvaltar ett rikt kyrkligt och kulturhistoriskt arv. Här finns 16 kyrkor, däribland Skara domkyrka - Sveriges äldsta domkyrka - och Varnhems klosterkyrka, samt ett begravningskapell och 17 kyrkogårdar. I pastoratet arbetar omkring 60 helårsanställda inom såväl församlingsverksamhet som begravningsverksamhet. Tillsammans verkar vi för en öppen och levande kyrka som möter människor mitt i livetDina arbetsuppgifter
Vi söker en trygg och utvecklingsorienterad ledare som tillsammans med kansliets medarbetare vill ta en nyckelroll i pastoratets fortsatta administrativa utveckling. Som administrativ chef erbjuds du en varierad och stimulerande roll där du leder och fördelar arbetet för kansliets tre medarbetare. Du ansvarar för att planera, leda och följa upp arbetet, skapa tydliga strukturer och effektiva processer samt bidrar till en god arbetsmiljö och kontinuerlig verksamhetsutveckling. Tillsammans med medarbetarna utvecklar och effektiviserar du de administrativa processerna i enlighet med Skara pastorats församlingsinstruktion.
Vidare är du ett rådgivande och strategiskt stöd till pastoratets ledning och verksamheter i kommunikationsfrågor och har ett övergripande ansvar för att utveckla, förankra och genomföra pastoratets kommunikationsstrategi. I uppdraget ingår att planera, prioritera och följa upp riktade kommunikationsinsatser samt att leda och samordna arbetet kring större evenemang och projekt.
Tjänsten omfattar även uppdraget som sekreterare i kyrkoråd och kyrkofullmäktige, där du ansvarar för beredning, dokumentation och kvalitetssäkring av beslutsunderlag samt bidrar till effektiva och rättssäkra beslutsprocesser.Kvalifikationer
- Dokumenterad erfarenhet av arbetsledning eller samordnande ledaruppdrag
- Förmåga att leda, fördela och följa upp arbetet på ett tydligt, strukturerat och
inkluderande sätt
- Ett kommunikativt och relationsorienterat ledarskap som skapar tillit och engagemang
- Förmåga att prioritera, fatta beslut och driva arbete framåt även i komplexa sammanhang
- Grundläggande kunskap om det ansvar som följer med arbetsledarrollen inom ekonomi, arbetsmiljö och personalrelaterade processer.
- Flerårig högskolekompetens inom kommunikation eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
- Erfarenhet av kommunikatörsarbete med strategisk inriktningAnställningsvillkor
Tjänsten innehåller kvälltjänstgöring
För tjänsten krävs medlemskap i Svenska kyrkan och därmed delar du Svenska kyrkans tro och värdegrund
Anställningsform: Tillsvidare anställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse senast 17 augusti
Intervjuer kommer att ske 30 mars Ersättning
Månadslön Så ansöker du
