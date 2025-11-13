Skapa framtidens bilaffärer med oss!

Automäklarna Syd AB / Butikssäljarjobb / Burlöv
2025-11-13


Skapa framtidens bilaffärer med oss
Bilförsäljare - Automäklarna Syd, Malmö
Automäklarna Syd är en expansiv aktör inom bilhandel med försäljning av bilar i Malmö, övriga Sverige och Europa. Vi köper, säljer och förmedlar bilar i ett högt tempo och befinner oss nu i en utvecklingsfas där vi även etablerar biluthyrning som ett nytt affärsområde. För att stärka vår organisation söker vi en erfaren och affärsdriven säljare som vill bidra till vår fortsatta tillväxt.

Publiceringsdatum
2025-11-13

Dina arbetsuppgifter
I rollen som bilförsäljare ansvarar du för hela försäljningsprocessen - från första kundkontakt till leverans och uppföljning. Du arbetar aktivt med både nya och befintliga kunder, i bilhallen och genom digitala kanaler.
Arbetet innebär bland annat:
Relationsskapande försäljning och kundbearbetning
Genomföra behovsanalyser och presentera anpassade lösningar
Löpande uppföljning av affärer och kundrelationer
Delta i inköp och bidra till verksamhetens tillväxt
Representera företaget vid kundmöten, event och visningar

Kvalifikationer
Vi söker dig som är driven, engagerad och har tydlig affärsförståelse.
Du har:
Dokumenterad erfarenhet av försäljning eller liknande kundnära arbete
Förmåga att arbeta strukturerat och professionellt
God kommunikationsförmåga
B-körkort

Erfarenhet från bilbranschen är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Automäklarna Syd erbjuder en arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter i ett företag som växer. Här värdesätts ansvar, kvalitet och långsiktiga kundrelationer.
Du får:
Fast lön och en attraktiv provisionsmodell utan övre tak
Möjlighet att vara med och utveckla vårt nya affärsområde inom biluthyrning
En stabil och professionell arbetsmiljö

Anställning
Heltid
Arbete på plats i Malmö

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@automaklarnasyd.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilförsäljare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Automäklarna Syd AB (org.nr 559272-0550), http://www.automaklarnasyd.se
Segedalsvägen 2 (visa karta)
232 91  ARLÖV

Jobbnummer
9603448

