Skapa framtidens bilaffärer med oss
Bilförsäljare - Automäklarna Syd, Malmö
Automäklarna Syd är en expansiv aktör inom bilhandel med försäljning av bilar i Malmö, övriga Sverige och Europa. Vi köper, säljer och förmedlar bilar i ett högt tempo och befinner oss nu i en utvecklingsfas där vi även etablerar biluthyrning som ett nytt affärsområde. För att stärka vår organisation söker vi en erfaren och affärsdriven säljare som vill bidra till vår fortsatta tillväxt.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som bilförsäljare ansvarar du för hela försäljningsprocessen - från första kundkontakt till leverans och uppföljning. Du arbetar aktivt med både nya och befintliga kunder, i bilhallen och genom digitala kanaler.
Arbetet innebär bland annat:
Relationsskapande försäljning och kundbearbetning
Genomföra behovsanalyser och presentera anpassade lösningar
Löpande uppföljning av affärer och kundrelationer
Delta i inköp och bidra till verksamhetens tillväxt
Representera företaget vid kundmöten, event och visningarKvalifikationer
Vi söker dig som är driven, engagerad och har tydlig affärsförståelse.
Du har:
Dokumenterad erfarenhet av försäljning eller liknande kundnära arbete
Förmåga att arbeta strukturerat och professionellt
God kommunikationsförmåga
B-körkort
Erfarenhet från bilbranschen är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Automäklarna Syd erbjuder en arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter i ett företag som växer. Här värdesätts ansvar, kvalitet och långsiktiga kundrelationer.
Du får:
Fast lön och en attraktiv provisionsmodell utan övre tak
Möjlighet att vara med och utveckla vårt nya affärsområde inom biluthyrning
En stabil och professionell arbetsmiljö
Anställning
Heltid
Arbete på plats i Malmö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@automaklarnasyd.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilförsäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Automäklarna Syd AB
(org.nr 559272-0550), http://www.automaklarnasyd.se
Segedalsvägen 2 (visa karta
)
232 91 ARLÖV Jobbnummer
9603448