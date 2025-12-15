Skadereglerare Fordonskador
Länsförsäkringar Jönköping / Bankjobb / Jönköping Visa alla bankjobb i Jönköping
2025-12-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Jönköping i Jönköping
, Nässjö
, Tranås
, Vetlanda
, Gislaved
eller i hela Sverige
Välkommen med din ansökan till tjänsten som skadereglerare fordonsskador!
Rollen som syns och gör skillnad när olyckan har varit framme. Känner du igen dig i våra värdeord långsiktighet, omtänksam och nyfikenhet? Då kan det vara dig vi söker.
Om jobbetSom skadereglerare fordonsskador hjälper du både privatpersoner och företag med försäkringsersättning när de drabbats av skada på sina fordon. Skadorna kan ha uppstått genom trafikolyckor eller andra olyckshändelser, och du hanterar alla typer av motorfordon, såsom personbil, moped, släpvagn, husbil, lastbil, buss och entreprenadmaskiner.
Du tar emot och registrerar skadeanmälningar, bedömer och utreder skadeorsak och omfattning samt fattar beslut om ersättning utifrån gällande villkor. Under hela processen har du löpande kontakt och kommunikation med både kunder och försäkringsbolag, främst digitalt eller per telefon, men ibland även vid fysiska möten. Du informerar tydligt och hjälpsamt om hur försäkringen gäller och om möjlighet till ersättning finns.
Vi arbetar ständigt med utveckling och förbättring, och vi ser gärna att du vill bidra aktivt till detta tillsammans med dina kollegor. Vi erbjuder dig en tjänst med högt tempo i en stimulerande miljö där alla medarbetare syns och gör skillnad.
Om dig Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet där administration, dokumentation och kundbemötande har varit betydande inslag. Du har arbetat med handläggning, villkorstolkning eller på annat sätt hjälpt kunder i serviceärenden. Högskoleutbildning inom ekonomi eller juridik är önskvärt men inget krav. Behärskar du något språk utöver svenska och engelska är det meriterande. Det är även viktigt att du är en lagspelare och trivs med att arbeta i grupp.
Eftersom tjänsten innebär mycket kundkommunikation är det viktigt att du är lyhörd och kan uttrycka dig enkelt och tydligt i både tal och skrift. Du har ordning och reda, arbetar strukturerat och dokumenterar noggrant. Du har en utpräglad servicekänsla och klarar av att balansera kundens önskemål med bolagets bästa.
Vi verkar på en marknad som ständigt utvecklas, vilket kräver att du tar eget ansvar för både arbetsresultat och din egen utveckling. Du är anpassningsbar och har ett positivt förhållningssätt till förändringar och nya arbetssätt. Arbetsbelastningen varierar, men du är aldrig ensam - vi löser arbetet tillsammans.
Processen framåt
Vi arbetar med löpande urval och välkomnar din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut den 6 januari.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. För att säkerställa en fördomsfri rekryteringsprocess så arbetar vi med urvalsfrågor och arbetspsykologiska tester. I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroller på slutkandidater för att få en helhetsbild av dig som kandidat och din lämplighet för den tjänst du sökt.
Du kommer att vara placerad på Länsförsäkringars kontor i Jönköping.
Kontaktuppgifter
Rekryterande chef: Sofia Karlsson, sofia.karlsson@lfj.se
Facklig kontaktperson Forena: Gabrielle Davidsson, gabrielle.davidsson@lfj.se
, 0370-344321.
Facklig kontaktperson för Akademikerföreningen: Kai Evenholm, kai.evenholm@lfj.se
, 036-199267.
Varmt välkommen med din ansökan!
Välkommen till Länsförsäkring Jönköping - En plats för mod och möjligheter!
Vi är av 290 engagerade medarbetare som bor där våra kunder bor, handlar i samma affärer och har samma väder. Hos oss får du ett meningsfullt jobb, som bidrar till något större. På riktigt. Vi erbjuder dig möjligheten att skapa trygghet i våra kunders vardag, vara engagerad i lokalsamhället och tillsammans prioritera hållbarhetsarbetet högt.
Länsförsäkringar Jönköping är en ansvarsfull arbetsgivare som uppmuntrar nyfikenhet, främjar samarbete och bidrar till ett hållbart arbetsliv.
Hos oss får du möjligheten att utveckla både dig själv, vårt bolag och upplevelsen för våra kunder.Publiceringsdatum2025-12-15Om företaget
Länsförsäkringar Jönköping är ett av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag i Länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder ett komplett utbud inom bank, försäkring, pension och fastighetsförmedling. Vi finns nära våra kunder i hela Jönköpings län och kan därmed lägga kraft på att lära känna våra kunder och säkerställa deras behov. Vi arbetar aktivt med att förebygga olyckor och skador, något som också är bra för miljön och samhället omkring oss. Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter i länet. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Jönköping
(org.nr 526000-5854), https://www.lansforsakringar.se/jonkoping/privat/ Arbetsplats
LF Jönköping Jobbnummer
9643800