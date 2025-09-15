Skadedjurstekniker
2025-09-15
Anticimex har sedan 1934 haft höga ambitioner. Vi ska vara bäst på det vi gör samt fortsätta driva innovation och utveckling inom de tjänster vi erbjuder. Värdesätter du kundrelationer, service och personlig utveckling? Vill du arbeta kreativt och flexibelt med duktiga kollegor som stöd? Då kan jobbet som skadedjurstekniker passa dig!
Vad du får På Anticimex värnar vi om varandra, våra kunder, miljön och samhället. Anticimex är ett värderingsstyrt bolag där våra medarbetare prioriteras genom att erbjudas utbildning och personlig utveckling i vår strävan att ständigt bli bättre.Hos Anticimex får alla chansen till att bli riktigt bra på det som de gillar att göra.Du erbjuds därför:
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling
Löpande intern utbildning och möjlighet till specialisering
Frihet att ta eget ansvar och möjlighet att påverka
Engagerat ledarskap och kunskapsutbyte
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benify
Se mer om oss här: https://www.youtube.com/watch?v=GKiW0HRy1o4
Vad du gör Jobbet som skadedjurstekniker innebär dagar fyllda med professionellt kundbemötande och service. Du arbetar ofta förebyggande eller med avhjälpande lösningar och åtgärder kring skadedjursproblematik i ett fritt och flexibelt jobb med flera kundbesök varje dag. Genom gott beteende och service i hög klass skapar du relation med kunderna samtidigt som din expertis och professionalism löser deras problem.
Att arbeta som skadedjurstekniker på Anticimex är en social roll där du bygger relationer både med kunderna och dina kollegor. Ni utbyter erfarenheter och kunskap för att hela tiden bli bättre. Även om du spenderar mycket tid ute hos kunderna, så ingår även visst kontorsarbete i form av dokumentering och protokoll samt mycket bilkörning. Arbetsuppgifterna kan ibland vara krävande fysiskt krävande så en god fysisk status är nödvändig.
Som skadedjurstekniker kommer du främst att jobba med:
Kundbesök, bemötande och service
Förebyggande arbete, lösningar och byggnadstekniska åtgärder kring skadedjurs- och fågelproblematik
Inspektioner hos privat- och företagskunder
Dokumentering och protokoll
Vem du är För att lyckas och trivas som skadedjurstekniker är du nyfiken och lyhörd. Du trivs i en kreativ och social roll med kunden i fokus. Genom att ta eget ansvar och arbeta strukturerat har du både kul och hjälper våra kunder på bästa sätt.
Du brinner för god service och kundrelationer
Är kommunikativ och social
Är noggrann och lösningsfokuserad
Är IT-van och kan Office-paketet
Har körkort B
Talar och skriver svenska, men kan gärna fler språk
Har tidigare erfarenhet av skadedjurssanering är meriterande
Bra att veta
Vi tillämpar provanställning om sex månader på samtliga tjänster
Kontoret ligger i Karlskrona, men du arbetar i hela Blekinge
Du startar dagen hemifrån
Vill du vara med och göra skillnad? Varmt välkommen med din ansökan! Vi hanterar ansökningar, urval och intervjuer fortlöpande, så vänta inte med din ansökan. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
De frågor du får besvara när du skickar in din ansökan kommer tillsammans med ditt CV att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I vissa av våra rekryteringar använder vi oss även av ett urvalstest (personlighetstest). Läs mer om rättvis rekrytering här.
Om vi utifrån din ansökan bedömer att du skulle passa bra i rollen kommer vi att kontakta dig för en avstämning. Om du denna gång inte anses rätt för rollen, så kommer du självklart också att få återkoppling från oss.
Vi vill att vår arbetsplats ska vara en spegling av samhället och eftersträvar mångfald, därför uppmanar vi alla kvalificerade kandidater att söka tjänsten. Välkommen till Anticimex! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anticimex AB
(org.nr 556032-9285), https://www.anticimex.se/ Jobbnummer
9507776