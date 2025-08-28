Skadeberäknare
Bilia AB / Maskinreparatörsjobb / Norrköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Norrköping
2025-08-28
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilia AB i Norrköping
, Nyköping
, Eskilstuna
, Örebro
, Haninge
eller i hela Sverige
Är du på jakt efter nya utmaningar? Just nu utökar vi vår verksamhet och söker därmed en erfaren skaderådgivare till Söderbergs Bil i Norrköping. Vi värdesätter din potential och vilja att utvecklas med oss.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Om tjänsten
Du kommer att arbeta efter skadeprocessen som innebär mottagning av kund, tidsbokning, boka hyrbil till kund, fakturering, skadebesiktning, räkna på kalkyler till försäkringsbolag och utlämning av bil.
Vad vi önskar av dig
Tidigare erfarenhet av liknande yrke
Du är en mycket van datoranvändare och kunskap inom att upprätta kalkyler.
Du är strukturerad och ordningsam samtidigt som du trivs med ett högt arbetstempo.
B-körkort
Du uttrycker dig utan svårighet i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.Publiceringsdatum2025-08-28Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande 6 månaders provanställning. Placering är på Söderbergs Bil i Norrköping. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se/ Kontakt
Verkstadschef
Melker Sandberg Olsson Melker.sandbergolsson@soderbergsbil.se 010-497 47 84 Jobbnummer
9481427