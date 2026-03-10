Sjuksköterskestudent avklarad termin 5
2026-03-10
Psykiatriska kliniken ingår i psykiatricentrum i Östergötland som bedriver hälso- sjukvård inom området psykiatrisk specialistvård, med uppdrag att erbjuda huvuddelen av den vuxna befolkningen en god och säker specialistvård med hög tillgänglighet i samverkan med patienten liksom med andra vårdgivare och samhällsaktörer.
Kliniken har cirka 300 medarbetare och bedriver öppen- och slutenvård inom psykiatri och beroendevård. Verksamheten är konkurrensutsatt. Till uppdraget hör också att bedriva forskning, utveckling och undervisning i samverkan med främst Medicinska fakulteten på Linköpings universitet.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
Detta är en förberedande tjänstgöring inför rollen som sjuksköterska där du under handledning assisterar sjuksköterskan i olika arbetsmoment. Arbetsuppgifterna är individuellt anpassade till dig efter introduktion och sker i samråd med den sjuksköterska du assisterar. Din främsta uppgift är att assistera sjuksköterskan men liksom sjuksköterskan deltar du i mån av tid också i den personliga omvårdnaden tillsammans med övrig omvårdnadspersonal. Du arbetar i team tillsammans med sjuksköterskor, skötare, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och psykolog. Arbetet sker i samverkan med anhöriga, vårdgrannar och klinikens öppen- och slutenvård.
Du bedömer patientens psykiatriska och somatiska mående samt funktion. Dina bedömningar tillsammans med andra medarbetares bedömningar diskuteras och i samspel med patienten utformas vårdplaner.
Arbetsuppgifter som kan komma att bli aktuella är:
• Psykiatriskt omvårdnadsarbete.
• Journalföring inklusive rondanteckningar, omvårdnadsplaner, omvårdnadsepikriser.
• Provtagning.
• Sätta PVK (perifer venkateter).
• Borttagning av infusion i PVK samt spolning av PVK.
• Sätta sond, ge sondnäring.
• Ge iordningsställd dos läkemedel enligt Delegering läkemedelshantering.
Om dig
Då du ska assistera sjuksköterskan med läkemedelsadministrering behöver du ha avslutat termin 5 i sjuksköterskeprogrammet med godkända resultat.
Som person är du ansvarsfull och har lätt för att kommunicera och ta instruktioner i samarbetet med andra. Det är viktigt att du god självinsikt när det gäller dina förmågor och begränsningar och vågar fråga när det behövs.
Ansökan och anställning
Vikariatet är från 15 juni till och med 23 augusti 2026.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
