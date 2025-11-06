Sjuksköterska vuxenpsykiatri
2025-11-06
Vi söker nu dig som vill bli vår nya kollega på avdelning 21.
I september flyttade vi in i det nybyggda psykiatrihuset på sjukhusområdet i Västervik där vi nu samlat all vuxenpsykiatri och rättspsykiatri i samma byggnad. Välkommen med din ansökan redan idag!
Hos oss möter du patienter med varierande behov, allt från kortvariga akuta insatser till mer långsiktiga medicinska- och behandlingsmässiga insatser. I dina arbetsuppgifter ingår medicinhantering, psykiatrisk omvårdnad och bedömning, stödjande samtal, telefonrådgivning och dokumentation.
Vår verksamhet kännetecknas av stort patientfokus, hög kvalitet och säkerhet samt ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper. Vi har en nära och god dialog mellan öppenvård och heldygnsvård med korta beslutsvägar.
Vi erbjuder goda möjligheter att kontinuerligt utvecklas och lära nytt i arbetet. Som nyanställd i vår verksamhet får du en fördjupad bas- och introduktionsutbildning som komplement till introduktionen på arbetsplatsen.
I din tjänst får du också möjlighet till:
• Flyttbidrag för dig som flyttar till Västervik
• Särskild ersättning under veckoslut
• Kontinuerlig handledning
• Utbildningsanställning där du får möjlighet att vidareutbilda dig på betald arbetstid
• Flextid
• Anpassa arbetstiderna till dina individuella behov och önskemål
• Friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra cykel med bruttolöneavdrag
• Extra semesterdagar när du har fyllt 40 år och 50 år
Nyfiken? Skicka din ansökan så snart du kan, vi intervjuar löpande under ansökningstiden.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska och gillar att jobba lösningsfokuserat.
En mycket god samarbetsförmåga och förmåga att skapa förtroendefulla relationer är viktigt i rollen. Då du kommer att arbeta med patienter i utsatta situationer krävs att du har ett respektfullt och professionellt förhållningssätt och kan ge patienter ett lågaffektivt bemötande.
Som sjuksköterska har du en arbetsledande roll på avdelningen vilket gör att du behöver ha lätt för att kommunicera, vara tydlig och ta initiativ i arbetet. För att trivas hos oss behöver du tycka om ett omväxlande arbete, vara flexibel i ditt arbetssätt och ha förmåga att kunna anpassa dig till ändrade behov och omständigheter.
Med engagemang och en positiv inställning bidrar du tillsammans med dina kollegor till ett bra arbetsklimat där vi alla samarbetar och hjälps åt.
Tidigare arbetserfarenhet från psykiatri, behandlingshem, kriminalvård eller liknande verksamhet är meriterande.
Din framtida arbetsplats
Avdelning 21 är en akut-och behandlingsavdelning. Främst vårdas patienter enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) på avdelningen, men även patienter med missbruksproblematik som är i behov av vård och avgiftning vårdas här. Patienter vårdas även på frivilliga grunder. Du möter patienter med skiftande diagnoser, tillstånd och behov vilket gör att arbetet blir omväxlande och utvecklande.
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
