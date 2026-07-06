Sjuksköterska/Underläkare/ läkarstudent
Vaccinexpress Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Borås Visa alla sjuksköterskejobb i Borås
2026-07-06
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Sjuksköterska, underläkare eller läkarstudent? Bli en del av Vaccinexpress Sverige AB i Västra Götaland!
Vill du ha ett meningsfullt, flexibelt och varierande arbete där du gör verklig skillnad?
Vaccinexpress Sverige AB växer och söker nu engagerade sjuksköterskor, underläkare och läkarstudenter som vill arbeta tillsammans med oss i Västra Götalandsregionen.
Hos oss får du möjligheten att kombinera medicinsk kompetens med ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik. Du möter människor runt om i Västra Götaland och bidrar varje dag till en bättre folkhälsa.
Om Vaccinexpress Sverige AB
Vaccinexpress Sverige AB bedriver mobil vaccinationsverksamhet genom moderna och fullt utrustade vaccinbussar. Vi erbjuder vaccinationer på arbetsplatser, köpcentrum, företag och andra platser runt om i Västra Götalandsregionen. Vårt mål är att göra vaccinationer enkla, tillgängliga och trygga för alla.
Vi är ett växande företag med höga kvalitetskrav, stort patientfokus och ett engagerat team som trivs tillsammans.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som vaccinatör arbetar du tillsammans med kunniga och engagerade kollegor i våra moderna vaccinbussar. Arbetet är självständigt, socialt och varierande, där du dagligen besöker olika orter inom Västra Götalandsregionen enligt planerat schema.Arbetsuppgifter
Utföra vaccinationer enligt gällande medicinska riktlinjer.
Ge professionell rådgivning och information till patienter.
Dokumentera vaccinationer och patientuppgifter enligt gällande regelverk.
Säkerställa en trygg och positiv patientupplevelse.
Resa dagligen till olika orter och arbetsplatser inom Västra Götaland.
Bidra till att verksamheten håller hög kvalitet och god service.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska, underläkare eller läkarstudent med relevant klinisk erfarenhet.
Har ett professionellt och tryggt bemötande.
Är ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten.
Trivs med patientkontakt och tycker om att ge god service.
Är flexibel och uppskattar ett arbete med varierande arbetsplatser.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Tidigare erfarenhet av vaccinationer är meriterande men inget krav. Vi erbjuder introduktion och stöd så att du känner dig trygg i rollen.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till samhället och folkhälsan.
Flexibla arbetstider – heltid eller deltid.
Konkurrenskraftig lön och goda anställningsvillkor.
Ett engagerat och stöttande team.
Moderna arbetsverktyg och välutrustade vaccinbussar.
Möjlighet att utvecklas inom en växande verksamhet.
Ett omväxlande arbete där du besöker olika delar av Västra Götaland och träffar människor varje dag.
Varför välja Vaccinexpress?
Hos oss blir du en del av ett företag som kombinerar hög medicinsk kvalitet med ett varmt och personligt bemötande. Vi tror på frihet under ansvar, laganda och att våra medarbetare är vår viktigaste tillgång.
Vi söker dig som vill göra skillnad – samtidigt som du får ett roligt, utvecklande och flexibelt arbete nära där du bor.
Anställningsform
Heltid eller deltid.
Tillsvidare eller enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Vi rekryterar löpande och söker medarbetare med utgångspunkt i Västra Götalandsregionen. Skicka därför gärna in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att välkomna dig till Vaccinexpress Sverige AB – tillsammans gör vi vaccination enklare och bidrar till en friskare framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: info@vaccinexpress.se Arbetsgivare Vaccinexpress Sverige AB
(org.nr 559198-0866), https://vaccinexpress.se/
518 30 SANDARED Jobbnummer
9994601