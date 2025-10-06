Sjuksköterska till Västerås Stad
Svensk Vårdsupport AB / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2025-10-06
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Vårdsupport AB i Västerås
, Sala
, Avesta
, Uppsala
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Period: 2025-10-08 - 2026-04-05
Plats: Västerås
Arbetstid: Dagtid, kvällstid och helger (jour ingår)
Om uppdraget
Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt uppdrag där din kompetens verkligen gör skillnad?
Västerås kommun söker nu en engagerad legitimerad sjuksköterska till vår sjuksköterskeenhet, ett uppdrag där du får kombinera självständigt arbete med nära samarbete i ett kompetent och varmt team.
Enheten ansvarar för cirka 850 patienter på 15 boenden, och här blir du en nyckelperson i att säkerställa trygg, kvalitativ och individanpassad vård. Hos oss får du möjlighet att arbeta brett, från medicinska bedömningar till palliativ vård, handledning och utveckling av vårdprocesser.
Som sjuksköterska i Västerås stad får du en varierad vardag med mycket eget ansvar. Du arbetar med:
Medicinska bedömningar och uppföljning av behandlingar
Allmän och specifik omvårdnad samt palliativ vård
Läkarkontakter och samverkan i tvärprofessionella team
Handledning och rådgivning till omvårdnadspersonal
Dokumentation i Cosmic (meriterande med erfarenhet av Epsilon och SignIT)
Delegering av arbetsuppgifter samt deltagande i kvalitetsarbete och Lex Maria/Lex Sarah-utredningar
Det här är en roll för dig som vill använda hela din kompetens - både kliniskt och pedagogiskt.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har minst 1,5 års klinisk erfarenhet inom kommunal, regional eller privat hälso- och sjukvård (de senaste 3 åren)
Har erfarenhet av kommunal äldreomsorg
Har god digital vana och kunskap i journalsystem (Cosmic)
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Har B-körkort
Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB
Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning.
Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.
Vi erbjuder:
Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen
Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön
Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål
Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag
Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utvecklingPubliceringsdatum2025-10-06Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-10-08. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Linn Svensson, Konsultchef
• 46720777876linn.svensson@vardsupport.se
Ted Nykvist, Konsultchef
• 46720797410ted.nykvist@vardsupport.se Ersättning
Fast timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Vårdsupport AB
(org.nr 556809-5375) Kontakt
Linn Svensson linn.svensson@vardsupport.se +46720777876 Jobbnummer
9543371