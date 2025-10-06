Sjuksköterska till Västerås Stad

Svensk Vårdsupport AB / Sjuksköterskejobb / Västerås
2025-10-06


Period: 2025-10-08 - 2026-04-05
Plats: Västerås
Arbetstid: Dagtid, kvällstid och helger (jour ingår)

Om uppdraget

Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt uppdrag där din kompetens verkligen gör skillnad?
Västerås kommun söker nu en engagerad legitimerad sjuksköterska till vår sjuksköterskeenhet, ett uppdrag där du får kombinera självständigt arbete med nära samarbete i ett kompetent och varmt team.
Enheten ansvarar för cirka 850 patienter på 15 boenden, och här blir du en nyckelperson i att säkerställa trygg, kvalitativ och individanpassad vård. Hos oss får du möjlighet att arbeta brett, från medicinska bedömningar till palliativ vård, handledning och utveckling av vårdprocesser.

Som sjuksköterska i Västerås stad får du en varierad vardag med mycket eget ansvar. Du arbetar med:

Medicinska bedömningar och uppföljning av behandlingar

Allmän och specifik omvårdnad samt palliativ vård

Läkarkontakter och samverkan i tvärprofessionella team

Handledning och rådgivning till omvårdnadspersonal

Dokumentation i Cosmic (meriterande med erfarenhet av Epsilon och SignIT)

Delegering av arbetsuppgifter samt deltagande i kvalitetsarbete och Lex Maria/Lex Sarah-utredningar

Det här är en roll för dig som vill använda hela din kompetens - både kliniskt och pedagogiskt.

Vi söker dig som

Är legitimerad sjuksköterska

Har minst 1,5 års klinisk erfarenhet inom kommunal, regional eller privat hälso- och sjukvård (de senaste 3 åren)

Har erfarenhet av kommunal äldreomsorg

Har god digital vana och kunskap i journalsystem (Cosmic)

Behärskar svenska flytande i tal och skrift

Har B-körkort

Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB

Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning.
Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.
Vi erbjuder:

Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen
Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön
Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål
Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag
Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utveckling

Publiceringsdatum
2025-10-06

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-10-08. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!

Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:

Linn Svensson, Konsultchef
• 46720777876
linn.svensson@vardsupport.se

Ted Nykvist, Konsultchef
• 46720797410
ted.nykvist@vardsupport.se

Ersättning
Fast timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svensk Vårdsupport AB (org.nr 556809-5375)

Kontakt
Linn Svensson
linn.svensson@vardsupport.se
+46720777876

Jobbnummer
9543371

