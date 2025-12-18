Sjuksköterska till Västerås Stad
Svensk Vårdsupport AB / Sjuksköterskejobb / Västerås
2025-12-18
Plats: VästeråsOmfattning: Upp till 100% (75-100%)Period: 2025-01-12 - 2025-02-22Arbetstid: Dag, kväll och helg
Vi söker en engagerad och ansvarstagande sjuksköterska till vår sjuksköterskeenhet. Sjuksköterskeenheten ansvarar för cirka 850 patienter fördelade på 15 boenden. Vården utförs av sjuksköterska upp till primärvårdsnivå och läkarrond sker i samarbete med läkare från vårdcentralen, utifrån sjuksköterskans bedömningar och observationer.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss innefattar ditt arbete bland annat:
Omvårdnads- och medicinska bedömningar
Kontakt med anhöriga och andra vårdgivare
Samverkan med läkare
Palliativ vård
Handledning och vägledning av omvårdnadspersonal
Läkemedelshantering
Teamarbete som en central del av uppdraget
Handledning av sjuksköterskestudenter kan förekomma.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
God samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt
Förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut
Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB
Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning. Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.Vi erbjuder:
Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utvecklingSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-01-05. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Linn Svensson, Konsultchef +46720777876linn.svensson@vardsupport.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: linn.svensson@vardsupport.se
Linn Svensson linn.svensson@vardsupport.se +46720777876 Jobbnummer
9653935