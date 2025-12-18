Sjuksköterska till Västerås Stad

Svensk Vårdsupport AB / Sjuksköterskejobb / Västerås
2025-12-18


Sjuksköterska till Västerås Stad

Plats: VästeråsOmfattning: Upp till 100% (75-100%)Period: 2025-01-12 - 2025-02-22Arbetstid: Dag, kväll och helg

Vi söker en engagerad och ansvarstagande sjuksköterska till vår sjuksköterskeenhet. Sjuksköterskeenheten ansvarar för cirka 850 patienter fördelade på 15 boenden. Vården utförs av sjuksköterska upp till primärvårdsnivå och läkar­rond sker i samarbete med läkare från vårdcentralen, utifrån sjuksköterskans bedömningar och observationer.

2025-12-18

Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss innefattar ditt arbete bland annat:

Omvårdnads- och medicinska bedömningar

Kontakt med anhöriga och andra vårdgivare

Samverkan med läkare

Palliativ vård

Handledning och vägledning av omvårdnadspersonal

Läkemedelshantering

Teamarbete som en central del av uppdraget

Handledning av sjuksköterskestudenter kan förekomma.

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska

God samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt

Förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut

Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB

Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning. Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.Vi erbjuder:

Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utveckling

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-01-05. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!

Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:

Linn Svensson, Konsultchef +46720777876linn.svensson@vardsupport.se

Arbetsgivare
Svensk Vårdsupport AB (org.nr 556809-5375)
Vasagatan 12 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Jobbnummer
9653935

