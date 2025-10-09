Sjuksköterska till Vårdcentral Mora
2025-10-09
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du arbeta i en miljö där omtanke, samarbete och utveckling står i centrum. Vårdcentral Mora söker nu en legitimerad sjuksköterska som vill bli en del av vårt engagerade team. Teamsamverkan och kontinuitet för patienten är en viktig del av vårt arbete. Hos oss får du arbeta i moderna, ljusa och välanpassade lokaler - med kollegor som värdesätter både arbetsglädje och kompetens!
På Vårdcentral Mora möts du av ett gott arbetsklimat med nära samarbete mellan olika professioner. Vi erbjuder en arbetsplats med stor professionell bredd, hög kompetens och ett öppet sinne för utveckling. Här får du ett självständigt, stimulerande och omväxlande arbete - där ingen dag är den andra lik!
Som sjuksköterska hos oss arbetar du främst med sjukvårdsrådgivning, både via telefon och digitalt. Viss mottagningsverksamhet ingår såklart också. Vi använder TeleQ5 och 1177 Direkt för rådgivning via telefon och chatt och från den 14 oktober får vi ett nytt journalsystem, Cosmic. Du får en trygg introduktion tillsammans med erfaren kollega - vi vill att du ska känna dig välkommen från dag ett!
Vi söker dig som
är legitimerad sjuksköterska
Det är meriterande om du
har erfarenhet från primärvård eller annan mottagningsverksamhet.
Du är engagerad, ansvarstagande och har lätt för att kommunicera med både patienter och kollegor. Du är trygg i att arbeta självständigt, men ser också värdet i att samarbeta i team.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är lyhörd, har en god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och har förmåga att prioritera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt - alltid med patienten i fokus. Vad kan du bidra med till vårt gäng? Vi tror att du har idéer, energi och ett genuint intresse för människor. Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll och vara med och forma framtidens primärvård. Vi ser fram emot att höra från dig - kanske är det just du som blir vår nya kollega? Välkommen med din ansökan redan idag!Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Ersättning: Månadslön
Rekryterande chef
