Sjuksköterska till Trollbäckens VC!

Trollbäckens vårdcentral i Tyresö söker leg.
sjuksköterska för vikariat under föräldraledighet. Mottagningen är belägen i Trollbäckens centrum ca 15 min med buss från Gullmarsplan.
Vi letar efter dig som vill arbeta i en organisation som prioriterar; rimlig arbetsbelastning, hög medicinsk kvalitet, utvecklande och stödjande teamarbete och ett personligt omhändertagande av våra listade patienter.
På vårdcentralen bedrivs husläkarmottagning, distriktssköterskeledd diabetes-, astma/KOL- samt blodtrycksmottagning. I vårt psykosociala tema ingår kuratorer och psykolog. Utöver detta finns ett välutrustat närlaboratorie, BVC och hemsjukvård. Vi har cirka 12 500 listade patienter och är i dagsläget ca 40 anställda.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Du arbetar som sjuksköterska med egen mottagning och telefonrådgivning. Arbetet är självständigt men du har alltid möjlighet att få stöd av erfarna sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor. Dokumentation sker i journalsystemet TakeCare.
Du är välkommen att kontakta oss som arbetar här för eventuella frågor, även om arbetssätt och arbetsklimat på arbetsplatsen.
Om dig:
Du är utbildad sjuksköterska. Svenskkunskaper motsvarande C1 är ett krav inom Region Stockholm. Vi vill att du har ett positivt förhållningssätt, är serviceinriktad och kan växla mellan att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Du kommer att ha kontakt med olika typer av patienter och yrkesgrupper i olika arbetsmiljöer vilket innebär att du är flexibel och har en god kommunikativ förmåga. Vi ser gärna att du har ett intresse för verksamhetsutveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi förväntar oss att du är trygg i din yrkesroll och att du delar med dig av kompetens till dina kollegor och arbetskamrater.
Övrig information:
Vikariat. Heltid. Tillträde efter överenskommelse.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
