Sjuksköterska till Söderströmsgården
Ekerö kommun / Sjuksköterskejobb / Ekerö Visa alla sjuksköterskejobb i Ekerö
2026-02-13
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekerö kommun i Ekerö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.
Söderströmsgården är ett äldreboende där den enskilde erbjuds vård, omsorg och service som kännetecknas av professionellt bemötande. Verksamheten innehåller social och kulturell stimulans så att den boende kan känna glädje i vardagen. Vi använder digitala lösningar som ett stöd både för personal och boende. Söderströmsgården ligger i Stenhamra centrum och drivs i kommunal regi. Boendet har 63 platser uppdelat på sju enheter varav 4 enheter för personer med kognitiv sjukdom. Äldreboendet Paviljong Stenhamra ligger i anslutning till Söderströmsgården och har 18 platser. Boendet har ett eget tillagningskök, där lagas alla måltider samt matlådor till hemtjänstens kunder.
Jobba i Ekerö kommunPubliceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
I Ekerö kommun får du möjlighet att göra skillnad för de äldre. Sjuksköterskearbetet här är självständigt, roligt och utvecklande. Du arbetar i team med olika professioner, såväl inom kommunen som med övriga aktörer. Det ger dig stora möjligheter att växa i din yrkesroll. För dig som är ansvarstagande finns möjlighet att växa och få större ansvar inom verksamheten. Tillsammans med dig vill vi driva arbetet med äldreomsorgen framåt.
Tillsammans så skapar vi en god och patientsäker vård för våra boende. Det teambaserade arbetssättet är en viktig del för att detta ska vara möjligt. Vi tror att du lockas av ett varierat arbete och tycker om att möta människor i olika situationer.
Du ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå. Du informerar och handleder omvårdnadspersonal. Kväller och helger har du ett särskilt ansvar för verksamheten. Till hjälp har du väl upparbetade rutiner samt stöd av Trygghetsjouren. Du arbetar systematiskt och medverkar till gott patientsäkerhetsarbete och kvalitetsarbete. Du medverkar aktivt i och bidrar till ett gott teamarbete. Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet eller vidareutbildning inom områden som geriatrik, demens, psykiatri, palliativvård eller distriktssköterska.
Som person är du noggrann, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du bidrar till en god arbetsmiljö genom gott bemötande mot både boende, anhöriga och kollegor. Du är driven och van vid att prioritera bland dina arbetsuppgifter.
Mötet med boende och deras anhöriga är central i sjuksköterskerollen hos oss, och vi värdesätter särskilt din förmåga att göra detta med ett positivt förhållningssätt.
Vi söker en självständig och engagerad individ med öppenhet för nytänkande och färdigheter i att prioritera och hitta lösningar. Att vara förändringsbenägen och våga utforska nya arbetssätt är egenskaper som vi värdesätter. Du är en god lagspelare och vi tror du värdesätter det kollegiala samarbetet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid Arbete på schema dag/kväll/helg inklusive storhelg
Anställningsform: Tillsvidare/Visstid
Så tar du dig till Ekerö kommun
För att få arbeta hos Ekerö kommun inom äldreomsorgen krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig fotolegitimation före anställning. Utdraget begär du på polisens hemsida. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum.
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser.
Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekerö kommun
(org.nr 212000-0050), http://www.ekero.se/ Jobbnummer
9742159