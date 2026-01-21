Sjuksköterska till Kommunal Primärvård - Placering Ullared
2026-01-21
Nu söker vi dig som är intresserad av att jobba som sjuksköterska inom hemsjukvården i Falkenberg. Du kommer ha din utgångspunkt i Ullared där du har 9 kollegor och ni arbetar geografiskt över hela inlandsområdet i Falkenbergs kommun. Vi hoppas att just du vill vara med och utveckla hemsjukvården tillsammans med oss i Falkenbergs kommun.
I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, specialistsköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, farmaceuter, undersköterskor, assistenter och chefer. vi har ett vårdplanering och Tillsammans arbetar vi i team för att möta patientens behov för ett självständigt liv med god livskvalité. I teamen finns ett gott kollegialt stöd där alla generöst bidrar utifrån kompetens och yrkeserfarenhet.
Vi erbjuder dig ett arbete med stor variation och självständighet i ett team där vi är måna om varandra och har roligt på jobbet. Vi är nyfikna och vill prova nytt och strävar därför efter att förbättra, utveckla och förnya vår verksamhet. Vår målsättning är att vara en arbetsplats där varje medarbetare ges möjlighet att växa i sin yrkesroll och där ett positivt och öppet arbetsklimat utgör grunden för våra förutsättningar att lyckas i vårt arbete.
För oss är det viktigt att ha ett gott bemötande och att våra patienter, anhöriga och vårdgrannar ska känna sig trygga med oss och våra tjänster. Vill du vara med och utveckla vår verksamhet?Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska arbetar du för en god och säker vård för våra medborgare som är inskrivna i hemsjukvården där pantienter har sitt boende i ordinärt boende eller på något av kommunens boenden. I Falkenbergs kommun har vi somatisk vård, korttidsboende, dagverksamhet och demensenheter.
I ditt arbete åker du ut på akuta och planerade sjukvårdsuppdrag. Ditt arbete kommer att vara omväxlande då arbetet innebär att delegera arbetsuppgifter, göra akuta, kliniska bedömningar i patientens hem samt per telefon med omvårdnadspersonal.
Alla legitimerade (sjuksköterskor/arbetsterapeuter/fysioterapeuter, farmaceuter) och undersköterskor arbetar i ett tätt samarbete med patienten i fokus. Vi ska tillsammans sträva mot att ge patienten den bästa möjliga vården. Under senaste året har vi utökat med kollegor till vårdplaneringsteamet, farmaceuter och ett utbildnigsteam är i startgroparna. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, erfaren eller nyexaminerad. Vidareutbildning inom distrikt, geriatrik eller psykiatri är meriterande. För tjänsten krävs att du har ett giltigt B-körkort. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vem är du?
• Vi tror att du trivs i en föränderlig miljö och har förmåga att ställa om då arbetsuppgifterna snabbt kan variera.
• Vi tror att du ser det som självklart att ha ett gott bemötande och jobba tillsammans med dem vi möter både inom vår verksamhet och med andra aktörer.
• Vi tror att du är trygg i dig själv och i din yrkesroll och har en god självkännedom.
• Vi tror att du känner dig bekväm med att vårda personer i deras hemmiljö oavsett ålder och oavsett nivå på hälso- och sjukvårdsbehov.
• Vi tror att du är nyfiken och gärna är med och kommer med idéer, förslag och nya arbetssätt.
• Vi tror att du är trygg med att göra bedömningar pch planera din arbetsdag självständigt och tillsammans med andra kollegor.
ÖVRIGT
Veckoarbetstid: 38,25h/vecka (100%) - Dag, kväll och helg. Vi arbetar idag på ett 10 veckors schema. Ungefär 7-8st kvällar/10 veckor och idag är det helgtjänstgöring var 5:e helg.
Rekrytering kommer att ske löpande under annonseringstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan!
Tjänster tillsätts under förutsättning att de inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen
Enhetschef
Johanna Johansson 0346-885731
