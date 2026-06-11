Sjuksköterska till Företagshälsa
Falck Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla sjuksköterskejobb i Örnsköldsvik
2026-06-11
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Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Vill du ha en dynamisk roll där du aktivt bidrar till ett hållbart arbetsliv? I den här tjänsten får du en rolig och omväxlande vardag där du arbetar självständigt med allt från preventiva hälsoinsatser till sedvanliga sköterskeuppgifter samt utbildningar och chefsrådgivning. Falck växer och det här är en unik möjlighet att bli en del av ett bolag med framåtanda och ett framgångsrikt stabilt team. Så är du en erfaren sjuksköterska, vänta inte med din ansökan då vi hanterar ansökningar löpande!
Som företagssköterska på Falck hälsa och arbetsliv kommer du bl.a. att arbeta med:
Medicinska kontroller som exempelvis klättring och syntetiska fibrer
Lagstadgade Hälsoundersökningar
Vaccinationer
Provtagningar
Missbrukshantering, Drogtestning
Kundkontakter, utbildningar, chefsrådgivning samt medicinsk rådgivning
Mottagningsverksamhet på plats hos våra kunder
Hälsorådgivning och individuella handlingsplanerPubliceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst fyra års erfarenhet av sjuksköterskeyrket
Goda IT-kunskaper, god vana av olika journalsystem samt förmåga och intresse av att leverera i digitala verktyg
God svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från Företagshälsovård eller utbildad företagssköterska eller distriktsköterska
Erfarenhet för drogtestning, EKG, spirometriundersökningar
För att trivas i rollen är du en självgående, strukturerad och målinriktad person som tar ett proaktivt ansvar för dina kunder. Du har en god kommunikativ förmåga, trivs med att samarbeta i team och kan anpassa dig när förutsättningarna ändras.
Du känner igen dig i våra Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde
Vi erbjuder dig:
Kollektivavtal, bra marknadsmässiga förmåner
Vara med och påverka i en av Sveriges framtidsbranscher i ett globalt bolag med muskler som fyller en viktig samhällsfunktion
Självständigt arbete i en kompetent grupp med fantastiska kollegor
Spännande arbetsplats med en enorm bredd av kompetens som borgar för ett kontinuerligt lärande i ett bolag under utveckling med interna möjligheter att växa
Intressanta kunder, både inom privat och offentlig sektor och inom en gedigen bredd av branscher
Övrigt:
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad 100% och tillträde efter sommaren. Arbetstid helgfria vardagar 8-17. Tjänsten kan innebära resor i närområdet efter verksamhetens behov, vilket innebär att du måste ha B-körkort och gärna tillgång till egen bil, men inte ett krav.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Petter Nilsson på email petter.nilsson@falcksverige.se
eller på telefon 0660-86001. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan, 2026-06-28.
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag.
#LI-UT1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falck Sverige AB
(org.nr 556235-1907)
892 50 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Petter Nilsson petter.nilsson@falcksverige.se Jobbnummer
9960268