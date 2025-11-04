Sjuksköterska till dialysmottagning Borås
2025-11-04
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om vår lediga tjänst
Dialysmottagningen är en poliklinisk verksamhet för kroniskt njursjuka patienter som är i behov av hemodialys.
Arbetet som sjuksköterska på dialysmottagningen är tekniskt, specialiserat och personcentrerat. Du får därför en lång och individuellt planerad bredvidgång på ca 10 veckor. Därefter arbetar du självständigt, men i nära samarbete med erfarna och engagerade kollegor. Mottagningsarbetet innebär att du arbetar med planerad vård och att du i stort vet vad din arbetsdag kommer innehålla. Våra patienter kommer oftast för behandling 3 gånger/vecka vilket leder till nära och långa patientrelationer.
På dialysmottagningen arbetar vi dagar, kvällar samt helger. Kvällspasset slutar senast 20.00. Mottagningen är just nu öppen hela veckan, måndag till fredag (dag och kväll) samt lördag, dag och söndag kväll.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Publiceringsdatum2025-11-04Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst fyra månaders yrkeserfarenhet och med ett intresse för att arbeta med individuellt anpassad vård och hemodialys. Vi värdesätter ett gott bemötande och god samarbetsförmåga. Då vi arbetar mycket med utveckling av vår verksamhet vill vi att du är delaktig i denna, och orädd för att pröva nytt. Du har ett flexibelt och självständigt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till vår introduktion. Läs mer om SÄS introduktion för dig som nyexaminerad sjuksköterska här.Övrig information
Vill du veta mer om oss och om vår tjänst är du välkommen att besöka oss, kontakta rekryterande chef Malin för mer information.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag! Vänligen bifoga yrkeslegitimation.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.

Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6246". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO medicin Kontakt
Malin Axelsson, vårdenhetschef 033-6163243 Jobbnummer
9586972