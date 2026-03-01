Sjuksköterska till ambulansen
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-03-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du fokusera på en patient i taget, utmanas i varje patientmöte och lösa problem i ett självständigt team? Har du minst ett års erfarenhet av akutsjukvård? Sök ett livsviktigt jobb i ambulansen!
Ingen dag den andra lik i ambulansen.
Ena stunden kan vara en lugn sjuktransport medan den andra kan innebära akut färd med blåljus. Tillsammans med en specialistsjuksköterska ger du bästa möjliga vård och omvårdnad i patientens hem, på en olycksplats och under transport till vårdinrättning. Ni oftast är först på plats och möter patienter med olika typer av sjukdomar och skador. På en olycksplats samverkar ni ofta med andra aktörer som exempelvis polis, räddningstjänst och akutläkare.
Specialistsjuksköterskan, har det medicinska ansvaret i ambulansen. Du sköter bland annat kontakten med SOS Alarm, sjukhus, polis och annan räddningspersonal samt ansvarar för att framföra ambulansen när det är mest akut. Det är ett självständigt jobb där er bedömning och vård kan vara helt avgörande för patienten.
Våra ambulansstationer finns belägna i hela Storstockholm och du tillhör en station. Vid behov får du även arbeta på andra stationer under din anställning.
Vi erbjuder
En gedigen introduktionsutbildning på 8 veckor om du inte har arbetat inom ambulanssjukvården tidigare.
Ett livsviktigt och självständigt arbete med stort eget ansvar.
Kollegor med starkt engagemang och hög kompetens.
Stöd till C1-körkort.
5. 000 kr i friskvårdsbidrag per år.
Förmånlig tjänstepension.
Vi söker dig
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som kan ta ansvar, samt har ett gott omdöme när du fattar små och stora beslut då arbetet är självständigt. Då inget uppdrag är det andra likt behöver du snabbt kunna anpassa dig till ändrade arbetsförhållanden och arbetstempo, men samtidigt behålla ditt lugn i bemötandet av patienter och anhöriga. Att vara bra på att samarbeta och kunna arbeta med olika kollegor, bemöta patienter, anhöriga och samverkanspartners på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt är en självklarhet för dig och något du är bra på.Publiceringsdatum2026-03-01Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Minst 1 års erfarenhet från akutsjukvård.
Erfarenhet av ambulanssjukvård är meriterande.
Har B-körkort och god körvana i stadstrafik. C1 är meriterande
Då tunga lyft av patient förekommer är det viktigt att du har god fysik.
Behärska svenska i tal och skrift. Andra språk är meriterande.
Startdatum
För dig som inte tidigare arbetat inom ambulansen så startar din anställning med en 8 veckors introduktionsutbildning. Det är därför viktigt att du kan arbeta heltid vid startdatumet för anställningen. Har du redan erfarenhet inom ambulansen så sätts startdatum individuellt efter överenskommelse.
Ansökan och mer information
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervju sker löpande under ansökningstiden.
För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla CV, sjuksköterskelegitimation och övriga intyg som styrker ditt CV. Du ska ladda upp dessa i vårt rekryteringssystem när du ansöker.
I rekryteringen ingår förutom intervju, test av din kör- och fysiska förmåga samt kontroll hos Socialstyrelsen/IVO. Vi begär även in utdrag ur polisens belastningsregister.
Ambulanssjukvårdsförvaltningen arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Övrig information
Du kan komma att krigsplaceras inom ambulanssjukvårdsförvaltningen vid anställning.
Sökord: ambulans, sjuksköterska, ambulanssjukvård, prehospital vård
Om ambulanssjukvårdsförvaltningen
Ambulanssjukvårdsförvaltningen ansvarar för ambulanssjukvård i Region Stockholm och utför både akuta uppdrag via 112 och specialiserade vårduppdrag som intensivvårdsambulans, och psykiatriska ambulanser. Vi ger vård där människor befinner sig och under transport, i nära samarbete med vårdens övriga aktörer. Genom utbildning, forskning och kontinuerlig utveckling bidrar vi till en trygg och modern ambulanssjukvård i hela länet.https://ambulanssjukvard.regionstockholm.se/
Följ oss gärna i sociala medier! https://www.facebook.com/AISAB.nu/https://www.instagram.com/aisab_ambulanssjukvarden/https://www.linkedin.com/company/27056850
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1229". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Ambulanssjukvårdsförvaltningen Jobbnummer
9769483