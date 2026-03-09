Sjuksköterska till Ablationslabb, Thoraxcentrum
Region Blekinge / Sjuksköterskejobb / Karlskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Karlskrona
2026-03-09
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och är intresserad av att utveckla elfys-verksamheten på Thoraxcentrum.
I arbetsuppgifterna ingår hantering av elfys-system och omhändertagande av patienter i samband med elfys-undersökningar, ablationsingrepp och device-inläggning. Det är meriterande om du arbetat inom akut hjärtsjukvård och/eller med elfys-system.
Om jobbet
Som sjuksköterska hos oss kommer du att bli upplärd på att hantera de system som används i samband med ablationer och elfys-undersökningar. Du kommer också att assistera sterilt under avancerade undersökningar samt inneha rollen som patientansvarig sjuksköterska på lab. När du börjar hos oss får du individuell upplärning med erfarna kollegor som stöd och kontinuerlig kompetensutveckling. Din placering blir primärt på ablationslabbet, men viss tjänstgöring kan förekomma på labbet som utför koronarangio eller TAVI.Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
Thoraxcentrum har ett brett och varierande arbetsinnehåll och bedriver såväl akut som planerad verksamhet. Fullt dygnet runt ansvar föreligger för koronarangio/PCI behandling liksom för thoraxkirurgi. Vi är en professionell kunskapsorganisation som kännetecknas av hög vårdkvalitet, utvecklingsvilja, ansvar och delaktighet. Klinikens uppdrag är att ge Blekinge, Kronobergs och till viss del Skånes invånare tillgång till högspecialiserad kardiologi som innefattar hjärt- och lungkirurgi, högspecialiserad och specialiserad vård inom områdena invasiv elektrofysiologi, pacemaker, ICD/CRT, invasiv kardiologi/PCI och TAVI. Upptagningsområdet för den högspecialiserade vården motsvarar ca 330 000 invånare.
De cirka 250 medarbetare som finns på kliniken fördelas på vårdavdelningar, mottagningsverksamhet, operationsverksamhet, intensivvårdsavdelning och röntgenavdelning. Målet är att skapa individuella möjligheter till kompetenshöjning och utveckling samt möjlighet till att bedriva forskning och avancemang inom kliniken. Kliniken har två instruktionssjuksköterskor som bidrar till fortbildning och utveckling för samtliga personalkategorier. Flextid, fiskvårdsbidrag och fri tillgång till gym är förmåner som är tillgängliga för personalen. Vi arbetar också aktivt med utvärdering av våra flöden och patient processer för att på bästa sätt anpassa vården till varje individ.
Den kardiologiska verksamheten med HIA/eftervård bedrivs i Karlskrona och Karlshamn i nära samarbete med koronarangio/PCI-interventionister, thoraxkirurger och thoraxanestesiologer med korta beslutsvägar i en stimulerande multidisciplinär miljö.
Det huvudsakliga uppdraget är att bedriva högspecialiserad hjärtsjukvård till Blekinges och Kronobergs innevånare.
På Thoraxröntgen utförs både akuta och planerade ingrepp. Utöver kranskärlsröntgen (koronarangiografi) och PCI utförs TAVI implantationer, Ablationer och elfys-utredningar. Arbetet utförs huvudsakligen under dagtid (måndag till fredag), utöver det finns ett beredskapslag tillgängligt dygnet runt för akuta situationer.
Patientunderlaget beräknas till cirka 1900 koronaangiografier/PCI, cirka 85 TAVI implantationer och cirka 300 ablationer per år.
Arbetet bedrivs i team och innebär att det finns ett flertal arbetskategorier anställda och/eller anslutna till thoraxröntgen. Interventionister, anestesiologer, kardiologer, arytmologer, IVA- och anestesisjuksköterskor arbetar på thoraxröntgen, men har arbetsuppgifter på hela kliniken. Den bemanning som är anställd på thoraxröntgen består av röntgensjuksköterskor och legitimerade sjuksköterskor. I Thoraxröntgens uppdrag ingår även inskrivning av patienter i samband med planerad undersökning (i dagsläget första patienten på programmet) samt lungröntgen på THIVA och thoraxavdelningarna (röntgensjuksköterskorna).
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Om dig
Vi ser att du förutom att inneha rätt kompetens, intresse och eventuellt meriterande erfarenheter även har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du tycker om nya utmaningar och trivs i både planerad och akut verksamhet. Du arbetar mot verksamhetens mål, tar ansvar och har en god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/209". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvård Kontakt
Marita Sideström, avdelningschef 0455-731000 Jobbnummer
9786104