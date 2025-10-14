Sjuksköterska, Strokemottagningen, Umeå
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2025-10-14
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum i Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik vård och för att forskning och innovation ska göra skillnad.
Neuro-huvud-halscentrum (NHHC) vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå består av cirka 650 medarbetare. Här bedrivs högspecialiserad vård inom neurologi, stroke, neurokirurgi, öron-, näs- och halssjukvård samt käkkirurgi. Neurocentrum ansvarar för vård av patienter från hela norra sjukvårdsregionen och bedriver forskning, utbildning och utveckling.
Strokecenters uppdrag är att erbjuda vård, behandling och rehabilitering för patienter med stroke och TIA inom en obruten vårdkedja - från akut och subakut fas till rehabilitering, strokehemrehab, sjuksköterskemottagning, trafikmedicin och rehabmottagning. Arbetet bedrivs enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer och kvaliteten följs upp genom Riksstroke. En viktig del i denna kedja är Strokemottagningen, som är en sjuksköterskebaserad mottagning med fokus på sekundärprevention samt uppföljning efter stroke eller TIA. Verksamheten omfattar mottagningsbesök, telefonrådgivning och hembesök, med regelbunden samverkan och rond tillsammans med läkare och rehabteam.
Nu går vår kollega i pension och vi söker därför en legitimerad sjuksköterska som vill bli en del av vårt multidisciplinära team. Tjänsten innebär ett självständigt och varierat arbete där du ges goda möjligheter att påverka både arbetsinnehåll och upplägg av din arbetsvecka.
Som ny medarbetare erbjuds du en lång inskolningsperiod tillsammans med den kollega som lämnar över, vilket ger god kontinuitet i övergången. Efter inskolningsperioden kommer du ha möjlighet att få fortsatt stöd för att kunna känna dig trygg i din nya roll. Vi ser gärna att du har ett intresse för teamarbete och vill bidra till att utveckla vår verksamhet. På sikt finns även möjlighet att genomgå en strokekompetensutbildning om 3 högskolepoäng, vilket ytterligare stärker din kompetens inom området.Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på strokemottagningen blir du en viktig del av strokecenters multiprofessionella team. Du arbetar med egen mottagning och hembesök i nära samarbete med strokehemrehabteamet. Du följer upp patienters hälsa, läkemedel och sekundärpreventiva åtgärder samt ger stöd och rådgivning kring livsstilsförändringar. Arbetet är flexibelt och utvecklande med stort fokus på både självständighet och teamarbete. Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg i att fatta egna beslut där du på ett effektivt sätt kan prioritera bland arbetsuppgifter. Du är positiv till förändringsarbete och arbetar gärna såväl självständigt som i team.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Är legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Har B-körkort
Det är meriterande och du har erfarenhet av strokevård, hemsjukvård och mottagningsarbete.
Du ska kunna uppvisa två referenser, varav en chefsreferens.
Vi sätter stor vikt vid kompetens och personlig lämplighet!
ÖVRIGT
Följ oss gärna på instagram: Strokecenter_Umea
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282013". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum Kontakt
Avdelningschef
Johanna Ylvin johanna.ylvin@regionvasterbotten.se 073-065 15 52 Jobbnummer
9556839