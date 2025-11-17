Sjuksköterska sommarvikarie 2026
Hjo kommun / Sjuksköterskejobb / Hjo Visa alla sjuksköterskejobb i Hjo
2025-11-17
, Tibro
, Haninge
, Tidaholm
, Ödeshög
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hjo kommun i Hjo
Sommarvikarie Sjuksköterska
Vi erbjuder en arbetsplats där gemenskap och utveckling är i fokus - här är du en viktig del av att skapa trygghet och välmående för våra medborgare.
I Hjo kommun strävar vi efter att ge våra cirka 9 300 invånare en värdefull vardag. Vår verksamhet genomsyras av vår värdegrund - Det goda mötet - som kännetecknas av ett öppet och välkomnande förhållningssätt. Här arbetar vi tillsammans för att vården och omsorgen ska vara mänsklig, nära och trygg med fokus på dem vi är till för. Vi strävar aktivt för att välfärdsteknik ska ge ökad självständighet och trygghet för våra vårdtagare.
Vår arbetsplats är belägen i hjärtat av Hjo, där du kan njuta av närheten till Vätterns strand, den charmiga stadsparken och vår unika trästadsmiljö. Med korta avstånd och lättillgängliga cykelvägar kan du kombinera arbete med friskvård och en aktiv fritid. Här får du en arbetsplats med trygga erfarna kollegor och ett nära ledarskap.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du möjlighet att göra skillnad - både för dina patienter och för våra verksamheter. Vi söker en sommarvikarie med placering som resurssjuksköterska. I denna roll får du ett varierande arbete och möjligheten att arbeta på flera av våra verksamheter. Du har ett fast schema i grunden men placeras där behovet är som störst - till exempel vid frånvaro hos andra sjuksköterskor. Hos oss får du ett stort eget ansvar för att planera dina arbetsdagar. Arbetet sker huvudsakligen på vardagar och dagtid. Var sjätte vecka ingår helgtjänstgöring där vissa kvällspass kan förekomma.Publiceringsdatum2025-11-17Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad Sjuksköterska - du innehar och kan visa giltig legitimation som sjuksköterska utan anmärkning. Du har god språklig förmåga och kan kommunicera samt dokumentera på svenska.
Som person är du ansvarstagande, flexibel och har ett genuint intresse för att möta människor med respekt och omtanke. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du bidrar till en positiv arbetsgemenskap. Du vet hur man skapa goda möten med individen vi arbetar för samtidigt som du har struktur och kan organisera din arbetsdag effektivt
Då förflyttning ingår i arbetet behöver du ha B-körkort.Så ansöker du
Vi behandlar ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit och ber dig därför skicka in din ansökan där digitalt. Skulle du stöta på hinder med din ansökan vänligen följ kontaktuppgifter i annonsen.
Vi välkomnar samtal från kandidater men undanber kontakt som avser hjälp med rekrytering eller marknadsföring.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur vi är som arbetsgivare på Jobba i Hjo kommun - Hjo kommun (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/).
Vill du veta hur det är att leva och bo i Hjo kika gärna in på livetiskaraborg.se enligt länken: Hjo (https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/hjo) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289423". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjo kommun
(org.nr 212000-1728) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten
Lydia Lidé lydia.lide@hjo.se 050335419 Jobbnummer
9606832