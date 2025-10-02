Sjuksköterska ortopedi
Hej, är du en sjuksköterska som söker nya utmaningar och vill få möjlighet till karriärsutveckling? På vår avdelning får du arbeta med varierande patientgrupper, vilket ger dig bred kunskap om olika skador och sjukdomstillstånd; och flera vägar att vidareutvecklas inom.
Vi arbetar med Region Kalmar läns karriärmodell för sjuksköterskor för att anpassa utbildningen stegvis över tid och skapa en långsiktighet i arbetet på avdelningen.
Om dig
Är du driven och kan se möjligheter i förändring så är jobbet för dig.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, som har ett helhetsperspektiv och värdesätter att arbeta kvalitets- och utvecklingsinriktat. Självklart har du god samarbetsförmåga och tycker om att skapa relationer. Vi ser gärna att du har erfarenhet från hälso- och sjukvård och av IT-system såsom Cosmic och Link. Erfarenhet inom ortopedi är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Ortopedkliniken på Länssjukhuset i Kalmar är länets största ortopedklinik. Vi har ett länsövergripande ansvar för ryggkirurgi och fotkirurgisk ortopedi. Inom vår verksamhet ligger tyngden på den akuta kirurgin, en verksamhet som pågår dygnet runt. Två tredjedelar av våra vårdplatser är vikta för akut verksamhet. På kliniken arbetar cirka 100 medarbetare tillsammans. Medarbetargruppen består av läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, undersköterskor och gipstekniker. Dagligen bedrivs även ett välfungerande samarbete med fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Sedan 2024 är vi också del i projektet framtidens vårdavdelning där vi arbetar med nya arbetssätt för att förbättra vården.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
