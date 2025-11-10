Sjuksköterska natt
Borlänge kommun, Omsorgsförvaltningen/Hälso- och sjukvård / Sjuksköterskejobb / Borlänge Visa alla sjuksköterskejobb i Borlänge
2025-11-10
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borlänge kommun, Omsorgsförvaltningen/Hälso- och sjukvård i Borlänge
Är du en sjuksköterska som tycker om ett omväxlat arbete i varierande miljöer?
Välkommen till oss!
Vi söker just nu en sjuksköterska till natten inom vår hälso- och sjukvårdsverksamhet här i Borlänge kommun.
Sjuksköterskorna som arbetar inom kommunens hälso- och sjukvård är en stor grupp som präglas av hög kompetens, där vi får möjlighet att nyttja bredden av våra kunskaper. Jourtid så arbetar man som sjuksköterska inom hela Borlänge kommun, där besök till största del är inom hemsjukvården och särskilt boende. Detta gör att arbetet är väldigt varierat, roligt och utmanande.
Förutom vår vision som Sveriges trevligaste stad, har vi en värdegrund som är en gemensam plattform för oss alla som arbetar i Borlänge kommun:
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhetPubliceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Under jourtid på natten så ansvarar tre sjuksköterskor tillsammans för våra särskilda boenden, hemsjukvården samt funktionshinderomsorgen och socialpsykiatrin. Även ärende från Regionen, såsom 1177 och ambulansen kan förekomma.
Du åker på både planerade- och oplanerade besök under ditt arbetspass, vilket gör att ingen natt blir den andra lik. Nattens sjuksköterskor utgår från vår jourlokal som är lokaliserad i Borlänge centrum och därifrån täcker vi in hela Borlänge kommun. Du stöter på en hel del medicinsk-teknisk utrusning av olika variation vilket gör arbetet stimulerande och lärorikt. Palliativ vård är vanligt förkommande och en väldigt viktig del inom vår verksamhet, som också jobbar med NVP (nationell vårdplan för palliativ vård). Rådgivning och samarbete med omsorgspersonal är en stor del av arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig, en erfaren sjuksköterska som är trygg i din yrkesroll.
Du måste ha sjuksköterskelegitimation och det är även meriterande om du jobbat inom kommunal hälso- och sjukvård tidigare.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska krävs. Även B körkort är krav då sjuksköterskorna kör bil runt om i hela kommunen jourtid.
Utöver det ska du vara en person som arbetar med patienten i fokus, kan anpassa sig utefter verksamhetens och patienternas behov, planerar och prioriterar samt strävar efter att ha ett gott samarbete och en god kommunikation med alla man kan möta under sitt arbetsskift.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288769". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239) Arbetsplats
Borlänge kommun, Omsorgsförvaltningen/Hälso- och sjukvård Kontakt
Enhetschef natt
Sandra Stjärna 0243-740 20 Jobbnummer
9596783