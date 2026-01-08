Sjuksköterska medicin
Är du intresserad av ett spännande och stimulerande uppdrag som sjuksköterska på medicinavdelning 5? Du välkomnas till en avdelning som har en bredd av internmedicinska patienter och blir en del av en avdelning som är särskilt stolt över den vård och de goda resultat som patienter med med hjärtsjukdom, diabetes samt njursjukvård får hos oss.
Du kommer att arbeta som sjuksköterska för inneliggande patienter i nära samarbete med andra kunniga kollegor och tillsammans levererar ni den bästa vården för era patienter. Eftersom det är viktigt att du ska trivas hos oss erbjuds du en introduktion och handledning i sjuksköterskearbetet som anpassas efter dina tidigare erfarenheter. Du har också individuell schemaläggning utifrån verksamhetens behov. Det är viktigt för oss att ha roligt på jobbet, vi värnar om vår trevliga atmosfär där alla välkomnas och bidrar till verksamhetens bästa.
Om dig
Vi söker dig som är nyfiken på att lära mer och vill utvecklas i rollen som sjuksköterska! Tillsammans med kollegor i teamet kommer du att behandla patienter med internmedicinska åkommor för bästa medicinska resultat. För att trivas i rollen har du en utvecklad empatisk förmåga och lätt för att samarbeta men kan även ta initiativ utifrån vad som behöver prioriteras med patientens och verksamhetens bästa i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi är nyfikna på dig, varmt välkommen med din ansökan till oss!
Din framtida arbetsplats
Medicinavdelning 5 är en allmänmedicinsk avdelning med 12 vårdplatser fördelat i två vårdlag. Här ger vi vård och omsorg till patienter med sjukdomar inom internmedicin, såsom lungsjukdomar, infektionssjukdomar, endokrinologiska sjukdomar samt hematologiska sjukdomar. Flertalet patienter är jourfall med skiftande besvär. På avdelningen finns specialister i neurologi, reumatologi, hematologi, lungsjukdomar och internmedicinska sjukdomar. Mottagningar för KOL, sömnapné och diabetes är knutet till avdelningen. Vi har även öppenvårdsverksamhet på avdelningen där vi utreder patienter med olika former av skopier, biopsier, operationer, blodprovskontroller och röntgenundersökningar.
Vi har ett nära samarbete med medicinavdelning 4 och 6 där patienter med hjärtsjukdomar och stroke vårdas. Det nära samarbetet gör att du har möjlighet att bredda din kompetens ytterligare och få en stor variation i ditt arbete utifrån dina egna önskemål.
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
