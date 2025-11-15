Sjuksköterska kvällstjänst
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Simrishamn Visa alla sjuksköterskejobb i Simrishamn
2025-11-15
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simrishamns kommun, Socialförvaltningen i Simrishamn
När solen går ner över Österlen fortsätter vår gemensamma uppgift - att ge trygghet, omsorg och vård till dem som behöver den.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team i Simrishamns kommun och arbeta som sjuksköterska på kvällstid, med tillsvidareanställning.
Här får du ett meningsfullt uppdrag i en verksamhet där närhet, tillit och omtanke är våra ledord. Hos oss är beslutsvägarna korta, samarbetet nära och ditt arbete gör verklig skillnad - varje kväll.
Vi erbjuder:
Hos oss får du en trygg tillsvidareanställning med schemalagt arbete på kvällstid. Du blir del av en verksamhet där vi värdesätter balans mellan arbete och fritid, och där vi ser och stöttar varandra.
Här blir du en del av något större, men aldrig en i mängden.Publiceringsdatum2025-11-15Arbetsuppgifter
Som kvällssjuksköterska ansvarar du för kommunens hälso- och sjukvård under kvällstid, både inom hemsjukvården och på särskilda boenden.
Det är en roll för dig som trivs med att arbeta självständigt och tycker om variation där kvällens lugn blandas med uppdrag som kräver snabb bedömning och gott omdöme.
Du kommer bland annat att:
* Bedöma och planera hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån patientens behov
* Utföra och följa upp medicinska åtgärder
* Hantera läkemedel och dokumentation enligt gällande rutiner
* Vara ett stöd för omvårdnadspersonal och ansvara för delegeringar
* Samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner för bästa möjliga vårdKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska kanske med erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård, men det är inget krav.
Du är trygg i din yrkesroll, lugn i akuta situationer och trivs med att ta ansvar.
För att lyckas i rollen behöver du:
* B-körkort och vana att köra bil med manuell växellåda
* God förmåga att fatta beslut och prioritera
* Ett professionellt och respektfullt bemötande
* Glädje i att arbeta nära människor både patienter och kollegor
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289487 - 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns kommun
(org.nr 212000-0969) Arbetsplats
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sara Kristiansson sara.kristiansson@simrishamn.se 0414-81 97 76 Jobbnummer
9606493