Sjuksköterska geriatrik/infektion

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Geriatrik/infektion, avdelning C2
Vill du som sjuksköterska arbeta med den spännande blandningen av infektion- och geriatrisk vård? I så fall är du varmt välkommen till oss!
På vår avdelning finns 14 vårdplatser, fördelat på dessa två olika inriktningar.
Här arbetar du både självständigt men också i nära samarbete med andra professioner för att kunna utföra bästa tänkbara vård för inneliggande patienter. Utvecklingsarbetet är ständigt pågående i vår vardag och vi jobbar aktivt för att både personal och patienter skall trivas här hos oss.
Välkommen till geriatrik- och infektionsavdelningen C2 på Visby Lasarett om detta känns som ett lockande arbete för dig!Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du för patienternas mående vilket innebär att du gör kvalificerade bedömningar, tolkar patienternas behov och genomför omvårdnadsåtgärder i samråd med övrig personal, patient och ibland även anhöriga.
Med ett inkännande bemötande ser du hela patienten, dennes behov och situation. Du kan snabbt ställa om till ändrade förutsättningar och anpassar ditt arbetssätt utifrån aktuellt nuläge. Du utför ett varierat och ansvarsfullt arbete och kommunicerar tydligt med ditt arbetslag för att säkerställa goda resultat.
Som sjuksköterska har du ett nära samarbete med undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter kring dina patienter.
Vi bedriver dygnet runt verksamhet och har i nuläget behov av både dag/kväll och nattpersonal.
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska. Tidigare erfarenhet från arbetsområdena geriatrik och infektion eller liknande är meriterande, men rätt person på rätt plats är också en viktig faktor. Är du nyutexaminerad utses en mentor så att du ska få chans att komma in i arbetet på ett bra sätt.
Personlig mognad, samarbetsförmåga, helhetssyn, ansvars- och initiativtagande är egenskaper vi uppskattar. Önskan om att skapa ett gott arbetsklimat likaså.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
