Sjuksköterska geriatrik
Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Kalmar Visa alla sjuksköterskejobb i Kalmar
2025-10-06
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Som sjuksköterska på geriatriska kliniken avdelning 32 arbetar du med akutsjukvård och omvårdnad för de mest sköra äldre.
Vi strävar efter att se och utveckla det friska hos våra patienter. På avdelningen är du ansvarig för att utföra och följa upp medicinska ordinationer samt att vara arbetsledare för en arbetsgrupp och därmed säkerställa omvårdnaden av våra patienter. Vi arbetar utifrån personcentrerad vård som är ett etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda individen och anpassa vården utefter individens behov, resurser och förutsättningar.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom geriatrik.
Du är trygg och stabil som person och du har ett genuint intresse av att vårda de mest sköra äldre. Kliniken hanterar patienter med olika sjukdomsbilder, det är därför viktigt att du trivs med variationen. Som person är du strukturerad, kommunikativ, tydlig och känner dig bekväm med att arbeta självständigt. En stor del av arbetet sker i team med olika professioner, din samarbetsförmåga är därför av stor vikt. Eftersom vi arbetar utifrån personcentrerad vård är det viktigt att du har förmåga att se helheten kring varje enskild patient. Som medarbetare hos oss delar du vår vision om bra bemötande och delaktighet kring vården av de mest sköra äldre. Du förväntas vara ödmjuk, lugn och social samt bidra till ett gott klimat hos patienter såväl som kollegor.
Urval sker löpnade och tillsättning kan komma att ske innan ansökningstiden går ut.
Välkommen med din ansökan!
Din framtida arbetsplats
Vi är en arbetsplats med en vilja att utvecklas där du kommer få möjlighet att bidra.
Just nu är det 14 vårdplatser på avdelningen, men arbete pågår för att utöka till 21 vårdplatser. Geriatriska kliniken innefattar palliativ vård, geriatrik samt mottagningsverksamhet. Idag har kliniken ca 150 medarbetare, bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, transportörer och medicinska sekreterare. Till din hjälp finns också samordnare och koordinator som hanterar vissa administrativa delar av arbetet och därmed finns det utrymme för dig att fokusera på det patientnära arbetet. Vi har ett nära samarbete med kollegor utanför sjukhuset, så som kommun och primärvård, för att patienten ska få ett så bra omhändertagande som möjligt utifrån ett helhetsperspektiv.
För att underlätta arbetet och för att skapa ännu bättre patientsäkerhet arbetar vi med Nova board/surfplattor som är ett digitalt verktyg och används i det patientnära arbetet. Utöver det använder vi oss av systemen Cosmic och LINK.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/617". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Ulrika Melin, avdelningschef 010-3584187 Jobbnummer
9541095