Sjuksköterska för timanställning

Doktorse Nordic AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-12-11


Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla. Vår ambition är att bli en av landets största digifysiska vårdgivare med målet att alltid ge rätt vård på rätt plats i rätt tid.
Till Doktor.se Sagoskogens Vårdcentral söker vi nu en sjuksköterska som är intresserad av att vara med och utveckla primärvården och uppskattar att arbeta i en föränderlig miljö där du får chans att påverka samt bidra med initiativ och nytänkande.
Om rollen
Som sjuksköterska på Doktor.se Sagoskogens Vårdcentral arbetar du patientbaserat och evidensbaserat samt är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först.
Exempel på arbetsuppgifter är:

Sedvanligt mottagningsarbete

Telefonrådgivning

Provtagning

Triagering

Akuta patientflöden

Hemsjukvård

Om dig
Vi söker dig som är nytänkande, serviceinriktad och kommunikativ. Du är van att arbeta i team såväl som självständigt. Vidare tror vi att du är trygg i din yrkesroll, är positiv till nya utmaningar och har ett stort engagemang. Vi söker dig med följande kvalifikationer:

Legitimerad sjuksköterska

Svenska och engelska i tal och skrift

Det är starkt meriterande om du också har erfarenhet av primärvården

Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, fenomenala kollegor och att bli en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:

Kollektivavtal

Tjänstepension

Friskvårdsbidrag

Möjligheten att kombinera fysiskt arbete på vårdcentralen med att arbeta digitalt hemifrån

Mer praktiska detaljer

Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål

Tjänsten är en visstidsanställning på timme

Din placering kommer vara på Sagoskogens Vårdcentral, Vårbergsvägen 63 i Skärholmen

Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag - allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Doktorse Nordic AB (org.nr 559058-0089), http://doktor.se

Arbetsplats
Doktor.se

Kontakt
Ida Bergman
ida.bergman@doktor.se
0765502050

Jobbnummer
9638566

