Sjuksköterska/ distriktssköterska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Vetlanda Visa alla sjuksköterskejobb i Vetlanda
2026-01-23
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Vetlanda
, Sävsjö
, Eksjö
, Nässjö
, Aneby
eller i hela Sverige
Bra Liv Landsbro vårdcentral
Är du sjuksköterska eller distriktssköterska som längtar efter att få komma till en nytänkande och lösningsorienterad verksamhet?
Då är du välkommen att söka hos oss på Bra Liv Landsbro vårdcentral!
Rollen som sjuksköterska
Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete med bland annat telefonrådgivning, provtagning, egen mottagning, vaccinering, omläggningar, assisterar läkare vid undersökning och behandling. Vi arbetar också mer och mer mot digitala arbetssätt och är först ut i projektet digitala kallelser. Vi är öppna för att ta tillvara dina kunskaper och önskemål. Viss tjänstgöring på kvällar och helger på Närakuten i Eksjö ingår.
Vi samarbetar med Bra Liv Vetlanda vårdcentrals rehabiliteringsenhet med sjukgymnaster /fysioterapeuter, arbetsterapeut och psykosociala teamet.
Din blivande arbetsplats
Vårdcentralerna Bra Liv är den regionsdrivna primärvården i Jönköpings län och består av 33 vårdcentraler. Vår målsättning är "En bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet.
Det finns många skäl att välja Bra Liv - både som medarbetare och patient.
Landsbro vårdcentral består av ca 10 medarbetare som servar drygt 3100 listade patienter. Vi är den lilla, nära och personliga vårdcentralen som jobbar för god vård och service av bästa kvalité.Publiceringsdatum2026-01-23Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska som vill vara med och ytterligare utveckla och förstärka vår vårdcentral. Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet av primärvård. Du har ett genuint intresse för människor och sätter patienten i fokus. Vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor bidrar med din kompetens och ett gott bemötande för att ge patienten bästa möjliga vård.
Du trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat då du har initiativförmåga, är flexibel och har ansvarskänsla. Du kommer att bli en del av en liten men välfungerande vårdcentral med bredd, påverkansmöjligheter och flexibilitet. Där vi tillsammans arbetar för en trivsam arbetsmiljö och gör det bästa möjliga för patienten. Erfarenhet av rehabilitering, diabetes och kost är meriterande men inget krav.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid 100% med start enligt överenskommelse.
Som sjuksköterska eller distriktssköterska hos oss får du alltid en individuellt anpassad och gedigen introduktion i vårt arbetssätt under de första veckorna, oavsett tidigare erfarenhet. För att säkra kvaliteten håller vi kontinuerlig utbildning för våra anställda. Vi erbjuder även individuellt schema som är anpassat till verksamheten.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor kring tjänsten vänligen kontakta gärna vårdenhetschef Josefina Lind,
telefon: 0703-52 50 52
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 13 februari, urval och intervjuer sker löpande.
Så tveka inte att söka tjänsten hos oss, varmt välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B73/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9702218