Sjuksköterska/Distriktssköterska
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Nacka Visa alla sjuksköterskejobb i Nacka
2025-11-14
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Nacka
, Eskilstuna
, Västerås
, Haninge
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som sjuksköterska på Ektorps vårdcentral?
Ektorps vårdcentral är belägen i östra Stockholm, centralt i Nacka samt lättillgängligt att komma med bussar från Slussen.
Området består av en blandad befolkning, alltifrån små barn till en äldre generation. Vårdcentralen är en välfungerande arbetsplats där vi arbetar med att ständigt förbättra oss. Vi skapar tillsammans vår arbetsplats och vi har patientens fokus i alla lägen.
Vår ambition är att erbjuda invånarna god vård på hög medicinsk nivå med fokus på patientsäkerhet och kvalitet. Ektorps vårdcentral är en verksamhet inom primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Vi har en personal som trivs och värnar om varandra och vi försöker att i alla situationer hjälpas åt.
Hos oss arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor tillsammans med läkare. Vi har en öppen dialog och nära till teamarbete i all patientkontakt. På vår arbetsplats finns även psykologer, medicinska sekreterare och en rehabkordinator.
Hemsjukvårdspersonalen består mestadels av undersköterskor och sjuksköterskor men även av vår "hemsjukvårds" läkare.
Som anställd hos oss finns goda möjligheter för utveckling och utbildning. En trevlig arbetsplats och stimulerande arbetsmiljö. Vi tillämpar flexibla arbetstider som ger dig möjlighet att inom givna ramar påverka dina arbetstider.
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar.
Ektorps vårdcentral ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en av Sveriges största vårdgivare. Våra medarbetare gör skillnad nu och i framtiden. Läs mer om oss på www.slso.sll.se. Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär vanligt förekommande arbetsuppgifter för distriktsköterska eller sjuksköterska på vårdcentral. Tjänsten är till största delen på mottagningen, men kan även innefatta planerade och oplanerade hembesök. Ditt arbete kommer t.ex. att bestå av telefonrådgivning, såromläggningar, läkemedelsdistrubition, vaccinering men även viss administrativt planerande kring våra patienter. Vi behöver även förstärka vår diabetesmottagning och/eller Astma/KOL mottagning och ser gärna att du har kompetens inom något av dessa områden. Våra öppettider är vardagar klockan 07.30-17.30, men schema kommer vi tillsammans överens om när anställning är aktuell.Kvalifikationer
Sjuksköterskeutbildning med erfarenhet av primärvård. Det är meriterande om du har utbildning inom diabetes eller Astma/KOL, samt om du är distriktssköterska. Du ska också ha god datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare. Andra system vi använder är: TeleQ, LifeCare SP, Vaccinera m.m. Dina personliga egenskaper
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang, flexibilitet, stresstålighet och god samarbetsförmåga. Du driver ditt eget arbete men vill också bidra till helheten på vårdcentralen och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 100%. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information
För att motverka spridning av MRSA tillämpar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) friskhetsintyg innan nyanställning och reglerar möjligheterna för vårdpersonal att bära piercing. SLSO tillämpar registerkontroll före beslut om anställning.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7142". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Ektorps vårdcentral Kontakt
Mari Viklund 0739012442 Jobbnummer
9606325