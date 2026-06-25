Sjuksköterska deltid
Talangbron Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-06-25
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Sjuksköterska på deltid
Om Hjärtcentrum Stockholm och Mälardalen
Hjärtcentrum Stockholm och Mälardalen är en kardiologisk specialistläkarmottagning med fokus på hjärtat – kroppens viktigaste organ. Mottagningen erbjuder utredning och behandling av alla hjärtrelaterade symtom och sjukdomstillstånd och välkomnar patienter från 18 års ålder. Kliniken ligger i trevliga lokaler på Kungsholmen i Stockholm, och verksamhet bedrivs även i centrala Västerås. På HJC Hjärtcentrum arbetar man i en familjär och professionell miljö med fokus på högkvalitativ hjärtsjukvård och ett personligt bemötande. Nu växer kliniken och söker nya medarbetare!
Om rollen
Vi söker en sjuksköterska på deltid till mottagningen på Kungsholmen i Stockholm. Här får du möjlighet att arbeta i en modern privat hjärtklinik med hög medicinsk kvalitet, i en trivsam och familjär arbetsmiljö med goda anställningsvillkor.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Tidigare erfarenhet från hjärtmottagning eller kardiologi är meriterande men inget krav.
Omfattning
Tjänstgöringsgrad: Deltid
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetsplats: Kungsholmen, Stockholm
Om rekryteringsprocessen
Denna rekrytering hanteras av Talangbron på uppdrag av HJC Hjärtcentrum. Vi är specialister på rekrytering inom legitimerade yrken i hälso- och sjukvård och arbetar för att skapa långsiktiga matchningar där både kandidat och arbetsgivare trivs och utvecklas. Du ansöker enkelt direkt via denna annons – ansökningar bearbetas löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
(org.nr 559237-3483), https://www.talangbron.se/
Roslagsgatan 37 (visa karta
)
112 69 STOCKHOLM Jobbnummer
9979842