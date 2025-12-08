Sjuksköterska bemanningsenhet
2025-12-08
Om du i din yrkesroll som sjuksköterska värdesätter frihet, flexibilitet och variation passar den här möjligheten dig perfekt.
Vi erbjuder dig en flexibel anställning i vår bemanningsenhet där du bokas för arbete på olika vårdavdelningar som har behov av kort- och långtidsvikariat, dag/kväll/natt. Arbetet innebär rotationstjänst när korttidsfrånvaro uppstår på sjukhuset vilket ger dig stor möjlighet till kompetensutveckling.
Bemanningsenheten är ett utmärkt val både för dig som är specialistutbildad sjuksköterska eller allmänsjuksköterska och känner att du vill prova på något nytt. Hos oss blir du väl omhändertagen, vi har en familjär gemenskap och lägger stor vikt vid delaktighet.
Om dig
För att trivas hos oss har du ett positivt förhållningssätt, med förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter och du ser möjligheter i förändringar och utmaningar. Du är trygg i din yrkesroll men inte främmande för att vidareutvecklas i den.
Som person är du engagerad och förtroendeskapande med god social förmåga. Du har minst 2-års erfarenhet av arbete på sjukhus.
Vi lägger stor vikt på förmågan att kommunicera och samarbeta med människor. Att arbeta inom Bemanningsenheten ställer höga krav på din flexibilitet vad gäller arbetsuppgifter och arbetsplatser.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Din framtida arbetsplats
Bemanningsenhetens uppdrag att täcka upp vid korttidsfrånvaro och arbetstoppar för Länssjukhuset Kalmar och primärvården i södra Kalmar län inklusive Öland. Genom god kundrelation och systematiska dialoger tar vi hänsyn till medarbetarnas kompetens när behovet hos kund uppstår.
Totalt arbetar drygt 30 medarbetare på Bemanningsenheten innefattande sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/966". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Ermina Filovic 010-3588852 Jobbnummer
9632543