Sjuksköterska, Backa Vårdcentral

Information om arbetsplatsen
Backa Vårdcentral öppnade i september 2024 och ligger i området Backa, ca 2 km öster om Karlskoga Centrum.
Målet är att växa till en etablerad Vårdcentral i framkant, som erbjuder god primärvård för alla, och en arbetsplats att trivas på.
Vi söker nu ytterligare en sjuksköterska, som vill vara med på vår resa att utveckla framtidens primärvård. I linje med våra värdeord: bemötande, kvalitet och kontinuitet sätter vi alltid patientens behov i centrum. Tillsammans kommer vi att bygga upp ett kompetensstarkt team som består av specialister i allmänmedicin, sjuksköterskor, distriktssköterskor, diabetessköterskor, astma/KOL-sköterska, undersköterskor, medicinska vårdadministratörer, samtalsterapeuter och fysioterapeuter. Vi arbetar tvärprofessionellt där alla ges stora möjligheter att vara med och påverka arbetsmiljön och vara delaktiga i utformningen av arbetssätt. Vi har den fantastiska möjligheten att tillsammans få utveckla och bygga upp verksamheten från grunden, både utifrån erfarenhet, kunskap och visioner som vi tror gynnar både våra patienter och medarbetare.
Backa Vårdcentral är en del av vårdföretaget Praktikertjänst, som återigen placerat sig i toppen i undersökningen "Sveriges bästa arbetsgivare" av undersökningsföretaget Universum.
Tjänsten innebär omväxlande arbetsuppgifter där möjligheten till kompetensutveckling är god och är något som vi strävar efter att främja. En stor del av tjänsten kommer att innebära administrativt och digitalt patientarbete. Vi har nyligen infört AI baserat hjälpmedel vid de administrativa arbetsuppgifterna samt vid journalföring. Du kommer också att arbeta kliniskt med akuta patientflöden, triagering och mottagningsarbete. Du har en central roll i samverkan kring patienten där du säkerställer en god kvalitet i vården. Kravet på teamarbete och flexibilitet är högt, för att få verksamheten att fungera och blomstra men också för att man som medarbetare ska trivas och utvecklas.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska med erfarenhet av primärvård eller mottagningsarbete. Det är särskilt meriterande om du har specialistkompetens inom Astma/KOL, sårvård eller geriatrik. Du trivs med att arbeta administrativt, flexibelt och varierande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Du är självgående, ansvarstagande och flexibel med ett gott bemötande mot både patienter och kollegor. Du trivs med att arbeta både i team och individuellt och är gärna delaktig i utvecklingsarbete. Du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Arbetstid: Initialt dagtid. Heltid. Eventuellt möjlighet till jourverksamhet kan senare bli aktuellt. Intervjuer sker löpande, varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
