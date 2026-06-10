Sök jobb som personlig assistent
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker flera olika personer just nu, eftersom behoven hos alla assistansanvändare varierar vill JAG ha just din ansökan så snart som möjligt.
Att arbeta som personlig assistent ställer höga krav på personlig mognad, lyhördhet och respekt för andra människors sätt att leva sina liv. Din arbetsplats är alltid där din assistansanvändare befinner sig - i hemmet, på jobbet eller ute på olika aktiviteter eller kanske på resa. Timmarna och tiderna varierar, men vi lovar att du aldrig kommer att ha tråkigt!
Alla JAGs medlemmar har olika önskemål kring sina assistenter så vi ställer inga specifika krav på utbildning eller erfarenhet utan vi vill veta vem just DU är och vad du tror att du kan bidra med! Innan du börjar arbeta får du en grundlig, betald introduktion så att du kan känna dig trygg i din roll som personlig assistent.
Du är en person som:
Är trygg, ansvarstagande och gillar att hjälpa andra
Trivs med att arbeta nära en annan människa
Tycker om när jobbet faktiskt betyder något – på riktigt
Ser flexibilitet som en superkraft, inte som ett hinder
Erfarenhet är ett plus men din personlighet är viktigast – Känner du igen dig i annonsen, är nyfiken och vet att du vill göra nytta, då har du redan kommit långt!
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
103 23 STOCKHOLM Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9958438