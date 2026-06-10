C-chaufför sökes trygg anställning, bra schema!
365 BTS AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-06-10
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Gillar du att köra tungt, trivs med självständigt arbete och vill ha en förutsägbar vardag?
Vi söker dig som är C-chaufför och vill bli en viktig del av ett stabilt team.
Inga konstiga arbetstider – bara tydliga rutter, moderna bilar och schyssta kollegor.
Som C-chaufför hos oss kör du distribution till våra kunder – främst i Stockholmsområdet. Du ansvarar för att leveranserna går smidigt, i rätt tid och med ett professionellt bemötande.
Det här får du:
Tydliga körscheman – du vet vad du ska göra varje dag
Väl underhållna lastbilar med bra utrustning
Kollegor som hjälps åt och hejar på varandra
En arbetsgivare som ser dig – inte bara som en siffra
Heltid (100 %)
Dagarbete, inga nattskift
Arbetstid mellan ca 06:00–15:00 (kan variera något)
Lediga helger – varannan vecka eller bättre
Vi söker dig som:
Har C-körkort (gärna med yrkesförarlegitimation, men inte ett krav)
Trivs med att köra i Stockholms innerstad och närförort
Är serviceinriktad – du möter kunder med ett leende
Klarar av att lasta och lossa
Meriterande (men inget krav):
YKB (yrkeskompetensbevis)
Van att köra distribution
Vi erbjuder dig:
Fast lön + övertidsersättning
Friskvårdsbidrag
Trygg anställning med kollektivavtal
Möjlighet till utveckling inom företaget
En arbetsplats med hög trivsel och låg personalomsättning
Så här ansöker du
Klicka på "Ansök" och skicka in ditt CV eller några rader om dig själv.
Vi intervjuar löpande – tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Har du frågor?
Kontakta oss på 070 414 29 39 eller info@365bts.se
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Sök redan idag – och bli en uppskattad stjärna på vägarna hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: jobb@365bts.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 365 BTS AB
(org.nr 559069-0334)
Upplagsvägen 30 (visa karta
)
117 41 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9958447