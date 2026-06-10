Keemchi söker drivna arbetsledare till nya restauranger
Keemchi AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-06-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Keemchi AB i Stockholm
Kimchistan startades 2016 med ett mål att göra Sverige hälsosammare genom att erbjuda hälsosama, smakrika och kreativa maträtter från den koreanska och centralasiatiska köket som går i linje med våra värderingar. Vi får våra råvaror från bönder som vi känner och samarbetspartners som vi litar på. Vi vill genom vår mat, sprida hälsosam glädje och bygga på en gemenskap där alla är välkomna! Vill Du jobba med att göra Sverige lite gladare, grönare och hälsosammare?
Wow, vad kul! Beskriv då i ditt personliga brev varför DIN personlighet, inställning och erfarenhet passar in i tjänsten som beskrivs nedan:
Kimchistan välkomnar alla att söka in till oss! Det vi främst letar efter är rätt typ av inställning. För oss innebär rätt inställning att jobba hårt tillsammans med sitt team, att ge den bästa servicen till sina kunder och att respektera alla människors fina olikheter.
Har Du erfarenhet från restaurang/cafe eller har Du någon form av restaurangutbildning är det meriterande. Vidare är Du är strukturerad, metodisk, kvalitetsmedveten och väldigt ordningsam. Och Du ska trivas med att jobba i ett högt tempo! Ett superhögt tempo! Vi på Kimchistan söker efter en engagerad personal med en känsla för en bra service, glatt humör och udda karaktär. Om du är ute efter erfarenhet inom service branschen samt ta del av ett av dem roligaste restaurangkoncept, och vill ta en ledande roll i restaurangen, då är det dig vi söker
Vi är en grymt gäng på 4 pers. Vi gillar kreativitet och en fin arbetsmoral, Vi menar det! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Skicka CV och personligt brev med bild.
E-post: alexander.bennet@keemchi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare Keemchi". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Keemchi AB
(org.nr 559075-3975) Arbetsplats
Keemchi Jobbnummer
9958434