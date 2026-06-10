Test job post

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SaaS Recman AB / Sjuksköterskejobb / Karlstad
2026-06-10


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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SaaS Recman AB (org.nr 559171-5643), https://www.blomsterdalen.se/
653 40  KARLSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Blomsterdalen & Flowers AB

Kontakt
DEV
Ivanna Menchak
i.menchak+se@recman.io

Jobbnummer
9958433

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