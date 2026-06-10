Interim Enhetschef Utemiljö Gävle
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2026-06-10
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Interim Enhetschef Utemiljö – Gävle
Omfattning: Heltid (100 %)
Uppdragsperiod: 2026-08-03 – 2026-12-31
Placering: Gävle
Om uppdraget
Vi söker en erfaren och engagerad interim enhetschef till en verksamhet med ansvar för utemiljö, markskötsel och yttre underhåll. Uppdraget innebär att leda, samordna och utveckla den dagliga operativa verksamheten för att säkerställa hög kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse.
Som enhetschef ansvarar du för att omsätta verksamhetens mål till konkreta aktiviteter och säkerställa att enheten levererar enligt uppdrag. Du driver förbättringsarbete, utvecklar arbetssätt och rutiner samt bidrar till en kultur som präglas av samarbete, engagemang och kundfokus.
Du arbetar nära andra enhetschefer och avdelningschef för att skapa helhet, samordning och långsiktig utveckling inom verksamheten.
Omfattning: cirka 800 timmar under uppdragsperioden.
Arbetet utförs på plats i verksamhetens lokaler i Gävle.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Resultat- och budgetansvar
Ansvara för enhetens ekonomi och budget.
Säkerställa att kostnader och intäkter balanseras i linje med verksamhetens mål.
Följa upp ekonomiska resultat och genomföra nödvändiga åtgärder.
Personalansvar
Leda, samordna och utveckla medarbetare utifrån verksamhetens behov.
Genomföra medarbetar- och lönesamtal.
Ansvara för arbetsmiljöarbete enligt gällande riktlinjer.
Hantera lönesättning och personalfrågor.
Företräda arbetsgivaren enligt lagar, avtal och styrdokument inom HR-området.
Verksamhetsansvar
Vara sakkunnig inom utemiljö, markskötsel och yttre underhåll.
Planera, genomföra och följa upp arbetet inom verksamhetsområdet.
Säkerställa hög kvalitet och kostnadseffektivitet i levererade tjänster.
Utveckla och effektivisera arbetssätt, processer och rutiner.
Ansvara för att verksamheten följer kvalitets- och miljökrav.
Bidra med underlag till verksamhetsplanering och beslut.
Följa utvecklingen inom utemiljö, hållbarhetsfrågor och relevant lagstiftning.KvalifikationerKvalifikationer
Minst 3-årig akademisk examen (180 hp) som markingenjör eller motsvarande relevant utbildning.
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar och arbetsledande roll.
Bred teoretisk och praktisk kunskap inom mark, utemiljö och yttre förvaltning.
Mycket god analytisk förmåga samt erfarenhet av att omsätta analyser till beslut och verksamhetsutveckling.
Goda IT-kunskaper och vana vid administrativa arbetsuppgifter.
B-körkort.
Meriterande
Flerårig erfarenhet av att leda verksamheter inom utemiljö, park- och markförvaltning eller liknande område.
Erfarenhet av budget-, resultat- och kvalitetsarbete.
Erfarenhet från kommunal eller offentlig verksamhet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en tydlig och trygg ledare med förmåga att skapa struktur, engagemang och resultat. Du är kommunikativ, ansvarstagande och har ett helhetsperspektiv där verksamhet, ekonomi och kvalitet samspelar.
Du:
Leder och motiverar medarbetare mot gemensamma mål.
Fattar tydliga beslut och tar ansvar för dem.
Kommunicerar öppet och bygger förtroendefulla relationer.
Arbetar systematiskt och resultatorienterat.
Agerar med integritet och främjar likabehandling.
Har starkt kund- och kvalitetsfokus.Så ansöker du
Är du en erfaren ledare med kompetens inom utemiljö och verksamhetsutveckling? Då ser vi fram emot din ansökan.
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
info@selectarecruitment.se
E-post: info@selectarecruitment.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selecta Recruitment AB
(org.nr 559036-4039)
803 11 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle kommun Jobbnummer
9958441