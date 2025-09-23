Sjuksköterska akutmottagningen
2025-09-23
Verksamhetsområde ambulans- och akutsjukvård
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden - ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.
Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.
Vår verksamhet
På akutmottagningen möter vi människor i livsavgörande ögonblick. I vårt dagliga arbete ligger fokus på att bedöma och vårda patienter som söker akut hjälp. Är du intresserad av en karriär inom ett brett område, där du personligen kommer att utvecklas i din roll som sjuksköterska, då ska du arbeta på akutmottagningen. Hos oss får du en bred grund och ett individanpassat introduktionsprogram.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska hos oss på akutmottagningen arbetar du med omvårdnad, bedömning, prioritering och behandling av den akut sjuka eller skadade patienten. Vi arbetar i team med undersköterska och läkare där sjuksköterskan har en teamledarroll. Vi handlägger sökorsaker inom flera medicinska specialistområden så som internmedicin, kirurgi och ortopedi.Publiceringsdatum2025-09-23Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med tidigare erfarenhet inom yrket. Erfarenhet av akutsjukvård är meriterande. Vi lägger stort fokus på personlig lämplighet och ser gärna att du har lätt att samarbeta, är flexibel, kan omprioritera snabbt, trivs med tempoväxlingar och varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda både tidsbegränsade och tillsvidareanställningar, provanställning kan komma att tillämpas. Tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande.
På akutmottagningen arbetar vi rotation enligt poängmodell med arbetstidsförkortning och rotationstillägg på 4000kr.
Vi erbjuder ett individanpassat introduktionsprogram. Vi erbjuder kompentensutveckling i form av bland annat ATSS (Akut Trauma Sjukvård för Sjuksköterskor), AMLS (Advanced Medical Life Support), studiedagar 2 ggr/termin med bland annat A-HLR vuxen, A-HLR Barn och CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives - hantering vid utsläpp av nämnda ämnen). Du har även möjlighet till studielön vid vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom akutsjukvård.
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta:
Avdelningschef Madeleine Ödman, 018-611 91 92 Biträdande avdelningschef Astrid Olsson, 018-617 20 82
Biträdande avdelningschef Samuel Goderlöv 018-611 45 14
Facklig kontaktperson Vårdförbundet Johanna Olsson eller Siri From, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Kontroll mot misstanke- och belastningsregister kommer att göras avseende alla personer som arbetsgivaren har för avsikt att anställa eller anlita för patientnära arbete utifrån att de kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
