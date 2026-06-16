Sjuksköterska
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-06-16
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Capio Bemanning & Rekrytering (CBR) erbjuder bemanningsuppdrag och rekryteringsuppdrag över hela Sverige. Bemanning av specialistläkare, legitimerade läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister inom bl.a Geriatrik, Rehab, ASiH, Palliativ slutenvård, läkarinsatser i särskilt boende (SÄBO). Vi erbjuder flexibla och varierande uppdrag med konkurrenskraftiga villkor. Bemanningsuppdragen varierar från enstaka pass till uppdrag över längre tidsperioder.
Din roll
Till sommaren behöver vi utöka vårt team av uppskattade sjuksköterskor/distrikssjuksköterska till vår bemanningspool. Vi söker dig som kan jobba heltid under v 29-31 på en utav Capios hemsjukvård i centrala Stockholm. Sedvanliga uppgifter inom hemsjukvård.
Vi erbjuder dig
Marknadsmässig ersättning och kollektivavtal
Flexibilitet, arbeta deltid eller heltid
Vi bryr oss om vår personal och ute på uppdraget är du en i Capio-teamet
Friskvård
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Om dig
Du som söker är legitimerad sjuksköterska eller distriktssjuksköterska och det krävs att du har god vana av hemsjukvård. Vi ser gärna att du innehar B-Körkort
Du är trygg i din roll som sjuksköterska och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har god samarbetsförmåga och arbetar prestigelöst med patienten i fokus.
Du har goda kunskaper i Svenska, både i tal och skrift.
Personliga egenskaper som vi värdesätter är: Flexibilitet, laganda, positivitet där du bidrar med ett öppet och glädjefyllt arbetsklimat, samt att du har ett genuint intresse för människor.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-06-16
Sista ansökningsdag:2026-07-05
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7918835-2055678". Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Hantverkargatan 2D (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9966101