Personlig assistent sökes heltid till barnkund i Norsborg
Sanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Botkyrka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Botkyrka
2026-07-31
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Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag? Vi söker nu en trygg, engagerad och ansvarstagande personlig assistent till en barnkund som bor tillsammans med sin familj i Norsborg.Publiceringsdatum2026-07-31Företaget
Kunden har autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning. Kunden har omfattande stödbehov i sin vardag och behöver en lugn, stabil och närvarande assistent som kan skapa trygghet, struktur och en förutsägbar tillvaro.
Kunden har en opererad stomi samt en PEG genom vilken all sondnäring och medicin ges. Viss egenvård förekommer enligt gällande egenvårdsplan.
Kunden saknar konsekvenstänk och har begränsad riskmedvetenhet, vilket innebär att du behöver vara uppmärksam och arbeta förebyggande för att skapa en trygg och säker miljö. Kunden kan vara utåtagerande och har ibland självskadebeteenden, vilket ställer krav på ett lugnt, tryggt och professionellt bemötande.
Kommunikation
Kunden kommunicerar främst med hjälp av bildstöd (PECS), kroppsspråk och enstaka engelska ord. Som personlig assistent behöver du vara lyhörd, tålmodig och kunna tolka kundens signaler och behov.
Kundens vardag
Kunden vistas för närvarande i hemmet och har personlig assistans större delen av dygnet. Sömnproblematik och ångest gör att dygnsrytmen varierar, vilket innebär att arbetet stundtals kan vara både aktivt och oförutsägbart.
På fritiden tycker kunden om att:
• Spela på iPad och mobil.
• Titta på TV och YouTube.
• Spela TV-spel.
• Lyssna på musik.
• Vara ute på promenader och åka sparkcykel.
Vi söker dig som
• Är lugn, trygg och har ett stort tålamod.
• Är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
• Kan arbeta lågaffektivt och behålla lugnet även i utmanande situationer.
• Har ett genuint intresse för att arbeta med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
• Har erfarenhet av personlig assistans, autism, PEG, stomi, egenvård eller utmanande beteenden. Detta är meriterande, men vi lägger störst vikt vid personlig lämplighet.
Arbetstider
Arbetspassen är förlagda måndag till lördag mellan kl. 08.00 och 20.00. Schemat planeras i dialog med dig och anpassas i möjligaste mån efter verksamhetens behov och dina förutsättningar. Exempelvis kan du arbeta ett förmiddagspass en dag och ett eftermiddagspass nästa dag.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du blir en viktig del av kundens vardag. Du får en gedigen introduktion, kontinuerligt stöd och möjlighet att utvecklas i din roll tillsammans med ett engagerat team.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Sanda Assistans AB
(org.nr 559101-9129)
141 75 KUNGENS KURVA Kontakt
Kontakt
Rachel Lahdo rachel@sandaassistans.se 0721815693 Jobbnummer
10017256