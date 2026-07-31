Arbeta med härjedalskt möbelhantverk
Hede Möbler Kommanditbolag / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Härjedalen Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Härjedalen
2026-07-31
, Älvdalen
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Vemdalia Snickeri är ett av Sveriges mest anrika snickerier där traditionellt hantverk möter modern teknik. Sedan 1950-talet har vi tillverkat möbler, specialinredningar och kundanpassade lösningar av högsta kvalitet.
Nu söker vi 1–2 CNC-operatörer/Finsnickare som vill bli en del av vårt växande team.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Rollen är bred och varierande där du kombinerar CNC-bearbetning med kvalificerat snickeriarbete. Eftersom vi arbetar med små serier, specialbeställningar och kundunika projekt blir ingen dag den andra lik.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Tillverkning av möbler och specialinredningar
Bearbetning av massivt trä och andra material
CNC-bearbetning i fräs och svarv
Programmering utifrån ritningsunderlag
Riggning, ställning och verktygsbyten
Skärbyten och löpande maskinunderhåll
Mätning och slutkontroll av färdiga produkter
Ritningsläsning och problemlösning i produktionen
Medverkan vid montage hos kund vid behov
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från möbel-, trä- eller tillverkningsindustrin och som trivs i en miljö där kvalitet, hantverk och kärlek till träet står i fokus.
Vi ser gärna att du:
Har ett genuint intresse för trä, hantverk och produktion
Har erfarenhet av möbel- eller specialsnickeri
Har erfarenhet av CNC-bearbetning
Har kunskap inom CNC-programmering
Som person är du:
Självgående och ansvarstagande
Noggrann och kvalitetsmedveten
Lösningsorienterad och flexibel
Positiv och engagerad
En lagspelare som bidrar till god stämning
Vemdalia Snickeri – Hantverkstradition sedan 1950-talet
Mitt i hjärtat av Härjedalen har Vemdalia Snickeri arbetat med den underbara Jämtländska furan. Vi har skapat hållbara kvalitetsprodukter som kan gå i arv i generationer. Med rötter från början av 1950-talet bygger vår verksamheten på hantverkskunnande, lokala traditioner och en stark passion och känsla för trä som material.
Snickeriet har utvecklats från ett klassiskt bysnickeri till en modern verksamhet där tradition möter innovation. Varje produkt präglas av noggrannhet, erfarenhet och kärlek till träet. Oavsett om det handlar om specialsnickerier, inredningslösningar eller måttanpassade detaljer är målet detsamma – att skapa hållbara produkter med hög kvalitet och tidlös design.
I över 70 år har Vemdalia Snickeri varit en del av Härjedalens historia och fortsätter än idag att förverkliga kunders idéer med samma omsorg och hantverksskicklighet som när allt började.
Att arbeta i Härjedalen
Att arbeta på Vemdalia i Härjedalen handlar om mer än ett jobb – det handlar om en livsstil. Här får du möjlighet att kombinera en utvecklande karriär med den livskvalitet som många bara upplever under semestern.
Med fjällen, skogarna och de öppna vidderna precis utanför dörren finns naturen alltid nära. Skidåkning, vandring, fiske och friluftsliv blir en naturlig del av vardagen, samtidigt som du har möjlighet att ta ett stort ansvar och utvecklas i din yrkesroll.
Härjedalen erbjuder ett bättre tempo. Här behöver du inte välja mellan karriär och livskvalitet. Här får du båda. Så ansöker du
Urval sker löpande, platsen kan tillsättas före sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!
Vemdalia Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: snickeri@vemdalia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC-operatör/Finsnickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hede Möbler Kommanditbolag
, http://www.mmharjedalen.se
Östgärdegatan 12 (visa karta
)
846 71 VEMDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vemdalia Jobbnummer
10017235