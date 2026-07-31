Nu söker vi en kollega till Asken och Opalen
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Oskarshamn Visa alla undersköterskejobb i Oskarshamn
2026-07-31
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Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Nu söker vi en engagerad och omsorgsfull medarbetare till våra demensboenden Asken och Opalen på Solbacka i centrala Oskarshamn.
Asken och Opalen är två demensboenden med totalt 18 platser, fördelat på 9 platser per enhet. Boendena samarbetar nära varandra och du kommer att vara anställd på båda enheterna.
Hos oss står den enskilde individen och dennes välmående alltid i fokus. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagens värdegrund och strävar efter att skapa en trygg, meningsfull och individanpassad vardag för de personer som bor hos oss.
Tjänsten är ett vikariat som stäcker sig till 20270611.
Som medarbetare på Asken och Opalen arbetar du med beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att ge omsorg, vård och service av hög kvalitet till de boende. Arbetet innebär bland annat att:
• Ge individanpassad omsorg och stöd i vardagen
• Medverka till daglig aktivering och rehabilitering utifrån den enskildes förutsättningar och behov
• Arbeta utifrån upprättade genomförandeplaner
• Utföra delegerade medicinska arbetsuppgifter från legitimerad personal
• Bidra till verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom
• God förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med både boende, anhöriga och kollegor.
Det är meriterande om du även är utbildad undersköterska eller har annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Vi söker dig som har förmåga att se både helheten och den enskilda individens behov. Du är trygg, ansvarstagande och har ett respektfullt bemötande. Du trivs med att arbeta i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö genom ditt engagemang, din kreativitet och ditt goda samarbete.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där omsorg, respekt och kvalitet står i centrum. Tillsammans skapar vi en trygg och meningsfull vardag för våra boende samtidigt som vi värnar om arbetsglädje, delaktighet och utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-24 Eller enligt överenskommelse, upphör: 2027-06-11 .
Löpande rekrytering kan komma att tillämpas, välkommen med din ansökan redan idag!
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning.
Detta hittar du under: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Du som söker och är intresserad av tjänsten, ansök redan nu om utdraget.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337771". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Mona Gränsmark mona.gransmark@oskarshamn.se +46103560000 Jobbnummer
10017251